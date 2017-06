Banken müssen ab 2018 einer neuen EU-Richtlinie zufolge ihren Kunden Aktienanalysen extra in Rechnung stellen. Doch was sind die Analysen wert? Eine japanische Bank will ihre Kunden ganz besonders zur Kasse bitten.

Die japanische Bank Nomura will von ihren Kunden bis zu 120.000 Euro verlangen, damit diese Zugang zu ihrem favorisierten Analysten erhalten. Das geht aus dem All-Inklusive "Premium-Angebot" von Nomura aus dem April hervor, das der Nachrichtenagentur Bloomberg vorliegt.

Zwar erklärte die Bank, dass die Preissetzung noch im Fluss sei und man in Gesprächen mit Kunden flexibel sei. Doch das Dokument liefert einen Anhaltspunkt dafür, in welche Richtung die Beziehung zwischen Banken und Kunden für etwas gehen könnte, das bislang kaum in Rechnung gestellt wurde.

Denn in der Europäischen Union ist es ab dem kommenden Jahr untersagt, Research- und Broker-Dienste zu bündeln. Die MiFID-II-Regulierung der EU, gilt ab dem 3. Januar 2018. Ihr Ziel ist es, Interessenkonflikte zu vermeiden, indem Vermögensverwalter dazu verpflichten werden, die von ihnen gezahlten Handels-Kommissionen von den Gebühren für Investment-Analysen zu trennen. Das ...

