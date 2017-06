Bad Marienberg - Der Vorstand der Schaeffler AG (ISIN DE000SHA0159/ WKN SHA0159) hat am Montag (26.06.) beschlossen, aufgrund einer im Vorjahresvergleich deutlich schwächeren Ergebnisentwicklung im 2. Quartal die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2017 von bisher 12 bis 13 Prozent EBIT-Marge vor Sondereffekten auf 11 bis 12 Prozent zu reduzieren, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

