Recklinghausen (ots) - Einen wesentlichen Vorteil auf Reisen mit Tieren haben laut Gero Altmann alle diejenigen, die sich naturheilkundlich mit den wichtigsten Mitteln bevorraten. Denn anders als bei der Schulmedizin kann man daheim und unterwegs die meisten Präparate der Homöopathie, der Schüßler-Salze und auch der Bach-Blüten beim Tier UND beim Mensch einsetzen.



Um Gepäck und Gewicht zu sparen, lassen sich die jeweils in Betracht kommenden Globuli/Kügelchen recht praktisch und preiswert in kleine Glasröhrchen umfüllen und diese dann in kleinen dafür vorgesehenen Leder- oder Metalletuis unterbringen, nachdem man sie zunächst mit einem Etikett korrekt beschriftet hat. So hat man zuhause die Ursprungsbehälter mit Restinhalt und Verpackung bereitstehen und unterwegs stets die wichtigsten Medikamente in Kleinabfüllung für die Schnellanwendung mit dabei.



Gero Altmann stellt diese seiner langjährigen Erfahrung nach sinnvollsten Naturheilmittel in seinem Buch "Katze und Hund - mit Schüßler, Bach & Hahnemann gesund" vor. Dazu dienen auch deren sinnvolle Kombinationen, veranschaulicht in über 40 am geläufigsten vorkommenden Fällen.



https://1drv.ms/i/s!AoE9WbbFXQFkttNZJQ6RmkDWiLqAEg



Bildnachweis und Recht: Buchcover "Katze und Hund - mit Schüßler, Bach und Hahnemann gesund" KVC-Verlag ISBN: 978-3-945150-18-4



Vorbeugend kann man auch ein- bis zweimal pro Jahr Kuren für mehr Fitness und Wellness durchführen, damit man möglichst gar nicht erst erkrankt: Gesunderhaltung von Immunabwehr, Haut, Haaren sowie der Gelenke.



So zählen neben den weit bekannten 12 Schüßler-Salzen u.a. folgende homöopathische Mittel zur Auswahl: Arnika D6 (z.B. bei Prellungen, Verstauchungen und Verletzungen), Cocculus D6 (z.B. bei Reisekrankheit, Fernweh, Jetlag), Ledum D6 (z.B. bei Zeckenbissen und Insektenstichen) Nux vomica D6 (z.B. bei Übelkeit und Erbrechen) Okoubaka D3 (z.B. bei Magen-Darm-Störungen). Weitere Präparate finden in dem o.g. Buch Erwähnung.



Das Schöne daran ist, dass sowohl Herrchen, Frauchen als auch der Vierbeiner-Liebling von diesen günstigen Mitteln unterwegs gleichermaßen profitieren können.



Allerdings rät Gero Altmann in den allermeisten Fällen bei nicht rasch eintretender Besserung zu einer zusätzlichen tier-/ärztlichen Untersuchung und abklärenden Diagnose, weil medizinische Laien selten alleine entscheiden können, was harmlos und was schwerwiegend ist. Homöopathie fundiert auf dem Prinzip, Ähnliches mit Ähnlichem hochverdünnt zu kurieren. Schüßler-Salze hingegen regulieren den Mineralienhaushalt, während Bach-Blüten auf das seelische Gleichgewicht wirken sollen. Jede dieser drei Methoden ist für Menschen und Tiere gleichermaßen gut geeignet. Auch die Mittel-Kombination untereinander und/oder in Verbindung mit schulmedizinischen Präparaten ist heutzutage üblich und zeigt immer öfter Erfolg.



Bei der Anwendung, insbesondere in Dosierungsfragen sollten stets fachlich kompetente Personen zu Rate gezogen werden, da sonst oft die Wirkung ausbleibt und Enttäuschung oder sogar eine Ausbreitung der Erkrankung auch auf andere Mitreisende und deren Tiere die Folge sein können.



Zudem kann eine individuelle Dosierungsanpassung an die jeweiligen Befindlichkeitsveränderungen bereits nach kurzer Einnahmezeit ratsam sein. Manches Mal wird noch ein anderes Mittel hinzugenommen. Die Naturheilkunde stößt auch auf Reisen an ihre Grenzen, wobei sich die Grenze nicht klar ziehen lässt, denn die Bereiche der Schulmedizin und der Naturheilkunde überlappen und ergänzen sich oft sinnvoll.



Bei schweren Erkrankungen und Verletzungen sollte man auf jeden Fall möglichst schnell zum nächstgelegenen Arzt gehen und wichtige Gesundheits-Dokumente wie z.B. Impfpass und weitere ärztliche Bescheinigungen (z.B. Diabetikerpass) bei sich haben. Eine zusätzliche Naturheilkundebehandlung kann dennoch im Anschluss an die ärztliche Diagnose Sinn machen.



Gut beraten ist, wer die passenden Mittel sofort zur Hand hat und nicht erst im Urlaubsland auf lange Suche danach gehen muss. Denn wie immer lautet auch bei der Behandlung die Devise: je eher desto besser!



OTS: Kreuz-Apotheke newsroom: http://www.presseportal.de/nr/125931 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_125931.rss2



Pressekontakt: Autor: Gero Altmann Dortmunder Str. 120 c 45665 Recklinghausen +49-2361-904819 gesundheit@geroaltmann.com