Aserbaidschan befindet sich inmitten eines grundlegenden Umbaus

seines Bildungssystems, unterstützt durch internationale Pädagogen.

Das Land will seine lokalen Lehrer in modernen pädagogischen Ansätzen

ausbilden und den Entwicklungsprozess, der seit der Sowjetära

vorherrscht, quasi überspringen.



"Aserbaidschan will sein Bildungssystem zügig umbauen", sagte Bill

Martin, ein führender Pädagoge aus den USA und Autor des neuen Buchs

"Schools that Deliver", das noch in diesem Jahr von TEAS Press in

Aserbaidschan veröffentlicht wird. "Pädagogen leisten den

wertvollsten Beitrag zur Entwicklung von Nationen, und Aserbaidschan

ist sich dessen voll bewusst."



Martin ist einer der leitenden internationalen Pädagogen, die am

Principal's Leadership Institute teilnehmen, ein auf zwölf Monate

angelegtes Programm des Aserbaidschanischen Zentrums für

Lehrerfortbildung (ATDC), das während der pädagogischen Umbauphase

kritisches Mentoring und Support für Rektoren und Schuldirektoren

bereitstellt. "Beim Principal's Institute geht es um kontextuelle

Relevanz und Bereicherung. Es vereint die beste aserbaidschanische

Praxiskompetenz mit einem umfassend recherchierten internationalen

Repertoire", sagte Martin. "Es ist ein aserbaidschanisches Institut

für Aserbaidschaner."



Das ATDC wurde von der European Azerbaijan Society (TEAS)

aufgelegt und bietet fortlaufende berufliche Weiterbildung für

Lehrer, gestützt auf neueste Forschungsergebnisse zum kindlichen

Lernen. Es unterstützt das Bildungswesen landesweit und in der

postsowjetischen Region. Das neue Zentrum in Baku öffnete im November

2016 seine Türen und hat bereits über 1.000 Lehrer aus neun

aserbaidschanischen Regionen ausgebildet. So profitieren bereits mehr

als 30.000 Schüler von den Veränderungen und den angehobenen

Qualitätsstandards bei der praktischen Lehrmethodik.



"Wir verfolgen bei der Weiterbildung unserer Lehrerschaft einen

innovativen und neuartigen Ansatz, indem wir internationale Best

Practices integrieren, damit Aserbaidschan von den besten

Bildungspraktiken profitiert", sagte Tale Heydarov, Vorsitzender der

TEAS.



ATDC-Direktor Graeme Pollock aus Neuseeland betonte, wie wichtig

Programme zur Förderung des Englischunterrichts in Schulen sind. "In

der vernetzten, globalisierten Welt von heute sind Englischkenntnisse

zu einem Muss geworden. In Baku allein haben wir vier englische

Konversationsgruppen gegründet, die sich speziell mit Bildungsthemen

befassen, beispielsweise Bewertung, interessantes Lernen oder

Unterrichtsvorbereitung, um Lernziele und Erfolgskriterien

einzubinden."



Das Zentrum wird erwartungsgemäß 3.000 Pädagogen pro Jahr

ausbilden, wovon unmittelbar 100.000 Schüler profitieren. Gemeinsam

mit dem ECIS (European Council of International Schools) hat es in

Aserbaidschan das Internationale Lehrerzertifzierungsprogramm

aufgelegt.



"Es gibt nur wenige Länder auf der Welt, die der Bildung einen so

hohen Stellenwert einräumen", sagte Martin. "Aserbaidschan ist nicht

nur gewillt, einen Wandel herbeizuführen, es arbeitet aktiv am Umbau

seines Bildungssystems, wovon das Land nachhaltig profitieren wird."



