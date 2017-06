FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 165 (155) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG INITIATES ABCAM WITH 'BUY' - TARGET 1100 PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES STANDARD LIFE PRICE TARGET TO 420 (400) PENCE - 'HOLD' - INVESTEC CUTS WILLIAM HILL TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 245 (279) PENCE - JPMORGAN CUTS BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 660 (685) PENCE - 'NEUTRAL' - MACQUARIE CUTS EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 1870 (1910) PENCE - 'OUTPERFORM' - MACQUARIE RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 370 (350) PENCE - 'NEUTRAL' - RPT/BERNSTEIN STARTS EASYJET WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 1600 PENCE - RPT/BERNSTEIN STARTS IAG WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 710 PENCE - RPT/SOCGEN RAISES DIAGEO TO 'BUY' (HOLD) - SHORE CAPITAL CUTS WPP TO 'HOLD' ('BUY')



