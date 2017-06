Gerhard Meier ist neuer Vorsitzender der Interessengemeinschaft der Thermischen Abfallbehandlungsanlagen in Deutschland (ITAD). Die Mitgliederversammlung des Verbandes hat in der vergangenen Woche in Hannover den Geschäftsführer des Zweckverbands Müllverwertungsanlage Ingolstadt zum neuen Vorsitzenden gewählt, teilte die ITAD mit. Er folgt auf Gerhard Hansmann, der aus beruflichen Gründen nicht mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...