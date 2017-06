Ob in Büro, Geschäft oder Hotel - exzellentes Raumklima ist entscheidend für die Aufenthaltsqualität in gewerblich genutzten Räumen und ein Kostenfaktor für jeden, der eine Anlage für Commercial Air Conditioning (CAC) betreibt. Mit der Vorstellung seines neuen skalierbaren VRF-Klimasystems MULTI V 5 stellt der Elektronik- und Klimatechnikspezialist LG Electronics erstmals auch seine innovative Dual Sensing-Technologie vor. Der in der MULTI V 5 integrierte, kombinierte Temperatur- und Luftfeuchtesensor ermöglicht im Zusammenspiel mit der Funktion Smart Load Control erhebliche Energieeinsparungen. Die Effizienz kann in einer Größenordnung von 15 % bei hoher und bis zu 31 % bei niedriger Luftfeuchtigkeit gesteigert werden. Moderne Klimasysteme regeln das Raumklima abhängig von der Temperatur. Allerdings wird die Luftfeuchte dabei oftmals außer Acht gelassen. ...

