Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zürich (pts017/27.06.2017/10:50) - Das Impuls-Referat beim Afterwork-Forum MarComSuisse vom 20. Juni zeigte sehr fundiert, wie das crossmediale Marketing im HealthCare-Markt professionell konzipiert und umgesetzt werden kann. Das nächste Afterwork-Forum findet am Dienstag, 29. August um 18.30 Uhr statt, zum Thema "Boost your sales". Ausführliche Information und Anmeldung unter: http://www.marcomsuisse.ch Der Präsident von MarComSuisse, Dr. Matthijs Ouwerkerk (dr-ouwerkerk ag - just-medical!) präsentierte am 20. Juni in seinem Impuls-Referat: "Crossmediales Marketing und HealthCare. Wie funktioniert das ohne Nebenwirkungen?": - Fundierte Umfrage-Ergebnisse zur crossmedialen Kommunikation zu Ärzten und Apothekern - Eigene Erfahrungen zur erfolgreichen crossmedialen Kommunikation - Wichtige Tipps für crossmedialen Kommunikations-Erfolg Die präsentierten Umfrage-Ergebnisse der Zielgruppe Ärzte in der Schweiz zeigen: - Die Ärzte informieren sich wirklich crossmedial und daher sollten alle Kommunikations-Kanäle effizient eingesetzt werden (es gibt gar Zielgruppen, welche nach wie vor auf Fax-Mailings sehr gut reagieren!). - Die intensive Internet-Nutzung durch Ärzte hat sich innerhalb von 2 Jahren beinahe verdoppelt (von 41 % auf 80 %) und sie dürfte weiter rasant steigen. - Die Social-Media-Beteiligung von Ärzten ist noch zögerlich, doch in Fachnetzwerken (wie just-medical.ch) informieren sich die Ärzte sehr häufig. In guten Fachnetzwerken besteht eine professionelle Zugangs-Kontrolle, mit der die Erfordernisse der medizinischen Fachwerbung konform mit Gesetz und Kodex erfüllt werden. Nächster Afterwork-Event von MarComSuisse - Save the Date Am Dienstag, 29. August 2017, ab 18.30 Uhr steht mit dem Thema "Boost your sales" die Verkaufs-Kommunikation im Zentrum des Forums. Geboten wird das beliebte Programm mit Impuls-Referaten, Diskussion, Networking und Erfahrungs-Austausch beim Apéro riche. Wer Mitglied wird, nimmt gratis teil. Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen (Beitrag für Nichtmitglieder und Gäste: CHF 35.--). Ausführliche Information und Anmeldung unter: http://www.marcomsuisse.ch (Ende) Aussender: MarComSuisse Ansprechpartner: Emil Heinrich Tel.: +41 44 761 03 87 E-Mail: eh@marcomsuisse.ch Website: www.marcomsuisse.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170627017

(END) Dow Jones Newswires

June 27, 2017 04:50 ET (08:50 GMT)