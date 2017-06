Berlin - Reisende - ob Pendler oder Touristen, ob Nutzer des Nah- oder Fernverkehrs - alle erwarten nahtlose und multimodale Transportangebote. Aber wie stehen die Betreiber des öffentlichen Personenverkehrs dazu? Das BearingPoint Institut, die Forschungseinrichtung der Unternehmensberatung BearingPoint, befragte 59 Verkehrsbetreiber sowie Vertreter von IT- bzw. Internetfirmen in diesem Sektor aus neun europäischen Ländern (inklusive der Schweiz) sowie in Japan und den USA zu ihrer Sicht auf intermodale Mobilitätsplattformen. Obwohl eine deutliche Mehrheit die Unausweichlichkeit von multimodalen, durchgehenden Reiseketten bestätigt, bemängelt der gleiche Prozentsatz (85%) eine Reihe von Hürden, die dem noch entgegenstehen.

Der neue BearingPoint Institute Report untersucht sowohl diese Hindernisse als auch die Möglichkeiten, die sich aus dem Aufbau von Mobilitätsplattformen ergeben. Dabei gehen die Autoren der Frage nach, warum derzeit noch keine flächendeckenden, intermodalen Mobilitätsplattformen existieren. Gleichzeitig zeigen sie Wege zur Überwindung der bestehenden Hürden auf.

Hindernisse eines Transport-Ökosystems

Auf Grundlage der Umfrageergebnisse und den ausführlichen Interviews mit acht Entscheidern ergaben sich drei Haupthindernisse. Erstens: Geschäftsmodelle sind unklar und noch nicht ausgereift. Eine unsichere Kapitalrendite (ROI) hält Entscheider davon ab, notwendige Ressourcen in eine umfassende Mobilitätsplattform zu investieren. Da es noch kein multifunktionales Musterbeispiel gibt, bestätigen Experten die Schwierigkeit, die Konsequenzen eines Plattform-Projekts richtig einzuschätzen.

Zweites Haupthindernis sind technische und steuerungsspezifische Hürden: Datensicherheit, -integration und -management. Es besteht ein grosses Problem, die physische Transportinfrastruktur mit einer digitalen Infrastruktur zu kombinieren, um Prozesse wie den Fahrkartenkauf, Zahlungsverkehr und Validierungsdienste sicher zu ermöglichen. Die Komplexität und der Umfang dieser Herausforderungen übersteigt bis heute die Fähigkeiten der Verkehrsdienstleister beziehungsweise ...

