Köln (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Mitte Juni hat die INVERTO GmbH zum dritten Mal ihre Golf-Challenge veranstaltet. Bei dem Turnier im Lippischen Golfclub e.V. in Blomberg-Cappel wurde dabei erneut für den Verein Good Hope Centre gespendet.



Knapp 60 Golfer sind am 18. Juni der Einladung der Kölner Unternehmensberatung INVERTO gefolgt und haben im Lippischen Golfclub in Blomberg-Cappel bei strahlendem Sonnenschein den Schläger geschwungen.



Bei der mittlerweile dritten INVERTO Golf Challenge ging es aber nicht nur um die sportliche Aktivität, sondern auch um den guten Zweck. Für jeden Nettopunkt über 36 hatte INVERTO eine Spende an den Verein Good Hope Centre zugesagt und hat damit die Teilnehmer extra motiviert. Am Ende des Turniers konnte ein Scheck an Peter Schulte, 1. Vorsitzender von Good Hope Centre e.V. überreicht werden. Der Förderverein aus Halle/Westfalen gibt verarmten und verwaisten Kindern in Tansania ein Zuhause sowie Schulbildung und finanziert sich dabei ausschließlich aus Spenden und ehrenamtlicher Arbeit.



Beim gemeinsamen Grillbuffet nach dem Turnier gab es für die Teilnehmer noch ein weiteres Highlight: Eckhard Fischer, deutscher Geiger, Dirigent und Hochschulprofessor hat in einem interessanten Vortrag Parallelen zwischen den Anforderungen im Berufs- und Sportleben gezogen sowie Gemeinsamkeiten zwischen der Musik und dem Sport herausgestellt. Zum Abschluss hat er außerdem noch sein Können auf der Geige zum Besten gegeben. "Unsere Golf-Challenge war wieder ein rundum gelungenes Event", so Frank Welge, Geschäftsführer der INVERTO GmbH und Schirmherr der Veranstaltung. "Die Teilnehmer hatten sehr viel Spaß und haben großartig gespielt. Wir freuen uns, Good Hope Centre erneut unterstützen zu können."



Weitere Informationen zu Good Hope Centre e.V. finden Sie hier: www.good-hope-centre.de



Über die INVERTO GmbH



INVERTO ist als internationale Unternehmensberatung einer der führenden Spezialisten für strategischen Einkauf und Supply Chain Management in Europa.



Das Leistungsangebot reicht von der Identifizierung und Bewertung von Potenzialen zur Kostensenkung und Prozessoptimierung über deren Umsetzung vor Ort bis zur Professionalisierung der gesamten Supply Chain.



Als Tochter der Boston Consulting Group unterstützt das Unternehmen bei der Effizienzsteigerung und hilft Unternehmen dabei, wettbewerbsfähig zu bleiben. Zu den Kunden zählen internationale Konzerne, führende Mittelständler aus Industrie und Handel und die weltweit größten Private Equity Unternehmen.



OTS: Inverto GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/70186 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_70186.rss2



Pressekontakt: Melanie Burkard-Pispers Leiterin Marketing & Kommunikation Lichtstraße 43i D-50825 Köln Telefon +49 221-485 687-141 E-Mail: presse inverto.com www.inverto.com