Sehr geehrte Leserinnen und Leser,es ist zwar Sommer, aber eine Rallye findet nur deshalb nicht statt. Man kann sie halt nicht herbei zaubern, wozu zahlreiche "Berufs-Haussiers" nach langen Aufschwungphasen an den Aktienmärkten besonders neigen. In diesem Zusammenhang sei angemerkt: Die Stimmung ist inzwischen nicht mehr gar so überschwänglich. Doch ist das Bullenlager gut...

Den vollständigen Artikel lesen ...