Stadtlohn - Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) bewegte sich gestern Morgen im Bereich der 21.360/21.420 Punkte, so die Experten von "day-trading-live.de". Der Index habe sich zunächst leicht aufwärts bewegt, wobei er nicht weiter als 21.450 Punkte gelaufen sei. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag habe er dann in dynamischen Impulsbewegungen bis an die 21.506-Punkte-Marke steigen können.

