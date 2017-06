Hamburg (ots) - Zwar ist erst in 6 Monaten Weihnachten. Vielen JournalistenInnen läuten aber jetzt schon die Glocken, wenn Sie an ihre Christmas specials denken. Daher offeriert die DIGITAL LIFESTYLE PREVIEW am Mittwoch (28.6.) in München einen antizyklischen Zusatzevent der besonderen Art. Parallel zur bekannten Presse-Vorschau im Vorwege der IFA bietet die Christmas-PREVIEW ein exklusives Weihnachtsambiente. Ob Vintage-Radio mit weltbester Musik-Streaming-Qualität oder dem neuesten Handy mit eingebauter (virtuellen) Zukunft: Die auf der PREVIEW vorgestellten Neuheiten sind natürlich auch perfekte Geschenke für den besinnlichsten Moment des Jahres. High-Tech unterm Weihnachtsbaum. Probieren Sie doch 'mal aus, ob Weihnachtsleckereien auch im Hochsommer munden? Nach der Anmeldung über das Tech- & Recherche-Portal PREVIEW online(www.pre-view-online.com) fahren die Besucher - kostenfrei registriert - mit DriveNow flexibel mobile zur PREVIEW.



Ob Kinder-Tablet von Kurio, Roberts Nostalgie-Radio mit der weltbesten Musik-Streaming-Qualität von Qobuz oder Elektronik zum Anziehen: Das weihnachtlich dekorierte Wohnzimmer am Rande der DIGITAL LIFESTYLE PREVIEW bietet - zwischen Tannenbaum und Gabentisch - ein perfektes Ambiente für Lifestyle-Shootings. Denn die Produkte, die im Vorwege der IFA auf der PREVIEW bereits gezeigt werden, sind die idealen Weihnachtsgeschenke für Groß und Klein. Vom rasanten Familienspiel "Ballon Bot Battle" über die Leuchte, die sich per Smarthone steuern lässt bis hin zum Handy, das VR-Erlebnisse ermöglicht. Das bringt nicht nur Kinderaugen zum Funkeln.



Probefahrt im Wohnzimmer - Interaktives Familienerlebnis



Mit dem neuen Zenfone AR von ASUS braucht man für den Kauf eines neuen Fahrrads oder Autos nicht mehr vor die Tür zu gehen und zeitraubend von Shop zu Shop zu tingeln. Das Auto kommt ab sofort zu uns. Zum Beispiel mitten ins Wohnzimmer. Das Smartphone mit seiner integrierten 23 Megapixel-Kamera vermisst in wenigen Sekunden Wohnzimmer oder Terrasse und positioniert das neue Wunschauto danach mitten in den eigenen vier Wänden. Das moderne Zuhause verwandelt sich so in einen Showroom. Die Konfiguration des Neuwagens wird zum interaktiven Familienerlebnis.



Ein perfektes Beispiel, wie die Zukunft des Smartphones aussehen wird. Denn flexible Displays, AR / VR und Künstliche Intelligenz - so auch die Ergebnisse einer gemeinsamen Studie von Bitkom und Deloitte, die auf der PREVIEW exklusiv vorgestellt wird - werden unsere Handys grundlegend verändern.



Fashion mit Gefühl - Kleidung, die mit der Umwelt interagiert



Flexible Displays verändern aber nicht nur Smartphones, Fernseher und die gesamte Unterhaltungselektronik. Wie auf der PREVIEW zu sehen sein wird, integriert das erste internationale Fashion-Label sie jetzt auch in Kleider und Jacken. Kleidung, die sich je nach Stimmung und Gefühlslage verändert, Daten speichert und verteilt, mit der Umwelt kommuniziert.



Kurzum: Auf der PREVIEW wird es wieder viel zu sehen und entdecken geben. "Schon lange hat mich ein Arbeitstag nicht mehr so befriedigt wie heute", so schrieb ein PREVIEW-Teilnehmer des Bayerischen Fernsehens. "So viele interessante Themen und Personen. Klasse! Davon werde ich sicher noch bei anderen Berichten profitieren, wenn ich anlassbezogen Firmenbeispiele für die Berichterstattung oder einen Studiogast für eine unserer Sendungen brauche."



Aufregend wird auch bereits die Anfahrt zur Neuheitenschau. Denn der PREVIEW-Partner DriveNow, das Carsharing von BMW und Sixt, wird allen Gästen der DIGITAL LIFESTYLE PREVIEW am 28. Juni in München die Möglichkeit geben - kostenfrei im Vorfeld registriert über http://ots.de/hevqY - flexibel mobil zur bekannten Presse-Vorschau anlässlich der IFA anzureisen.



