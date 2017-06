Essen - Gestern gab es einmal mehr divergierende Informationen zur konjunkturellen Entwicklung in den USA und dem Euroraum: Das ifo-Geschäftsklima setzte seine Rekordjagd fort, so die Analysten der National-Bank AG.Die deutschen Unternehmen würden sehr optimistisch in die Zukunft schauen. Das dürfte ausreichen, um auch auf die gesamte Wirtschaft im Euroraum auszustrahlen. Zugleich erhöhe die Bundesbank ihre Wachstumsprognosen. Wahrscheinlich werde das Wachstum nun einige Zeit über Potenzial liegen, was vermutlich nicht ganz ohne Wirkung auf die hiesige Preisentwicklung bleiben werde.

