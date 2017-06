Linz - Der Plan der OPEC, den Ölpreis durch Förderkürzungen zu stabilisieren, scheint gescheitert zu sein, wie der jüngste Preissturz gezeigt hat, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Zur Erinnerung: Bis Mitte 2014 habe das Fass noch bei über 100 USD notiert. Im ersten Quartal 2016 habe er bei 27,11 USD gelegen. Ende 2016 hätten sich die 13 OPEC-Staaten wieder auf konkrete Drosselungen geeinigt, was den Preis dann auch bis Anfang dieses Jahres in einem Korridor von 45 bis 55 USD stabilisiert habe. Der jüngste neuerliche Preisverfall lasse darauf schließen, dass die Anleger von einem Machtverfall der OPEC ausgehen würden. Sollte der Ölpreis die 40 USD-Marke nachhaltig unterschreiten, dann könnte das wieder zu Preisen von unter 30 USD pro Fass führen... (27.06.2017/fc/a/m)

