Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer wehrt sich vehement gegen Fahrverbote. Bei dem geplanten Spitzentreffen am Mittwoch in München könnte die Nachrüstung alter Diesel-Pkw bereits beschlossen werden.

Ob bei der wirtschaftlichen Dynamik oder in der Bildung und Wissenschaft: Bei vielen Dingen prescht Bayern in Deutschland voran. Geht es um saubere Luft in den Innenstädten, will der Freistaat es nun offenbar genauso halten. Am Mittwoch trifft sich Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) mit den Chefs von Audi, BMW und MAN. Von Rupert Stadler, Harald Krüger und Joachim Drees möchte Bayerns Ministerpräsident "verbindlich hören und vielleicht auch vereinbaren", was bei der Nachrüstung alter Diesel-Fahrzeuge zu welchen Kosten möglich ist. So sagte er es am Montag.

