Frankfurt, 27.06.2017

Deutsche Bildung Studienfonds begibt dritte Anleihe: Zeichnungsfrist beginnt morgen

Die erste Tranche der neuen Anleihe des Deutsche Bildung Studienfonds, Deutschlands führendem Anbieter von Studienfinanzierungen mit einkommensabhängiger Rückzahlung, kann ab morgen von privaten und institutionellen Anlegern gezeichnet werden. Die Anleihe mit einem Gesamtvolumen von bis zu 10 Millionen Euro wird in zwei Schritten mit jeweils einer Tranche von 5 Millionen Euro emittiert. Die endfällige Anleihe mit einer Laufzeit von zehn Jahren wird mit 4,0 Prozent p.a. verzinst. Die jährliche Zinszahlung ist erstmals für den 13. Juli 2018 vorgesehen. Der Vertrieb erfolgt über die equinet Bank AG, Frankfurt am Main, und die Internetseite der Deutschen Bildung ( www.deutsche-bildung-invest.de). Die Platzierung der ersten Tranche erfolgt bis zum 13. Juli 2017 (Emissionstag) oder bei Ausplatzierung, spätestens am 26. Juni 2018.

Aktuell studieren 2,8 Millionen Studenten in Deutschland. Knapp 800 Euro müssen Studenten in Deutschland pro Monat für ihr Studium aufwenden. Den Großteil finanzieren Eltern und Verwandte. Einige bekommen Bafög, doch die wenigsten den Höchstsatz, der mit 735 Euro die Kosten nur teilweise deckt. Wer kann, jobbt neben dem Studium. Nur 4 Prozent bekommen Stipendien. Etwa jeder zehnte Student ist auf weitere Finanzierungsquellen angewiesen. Im Falle von Auslandssemestern oder wenn die Masterarbeit weniger Zeit für Nebenjobs lässt, steigt der Finanzierungsbedarf.

Der Deutsche Bildung Studienfonds (Deutschen Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG) schließt die Finanzierungslücke. Die Bewerber durchlaufen ein stringentes Auswahlverfahren. Als Manager des Studienfonds verantwortet die Deutsche Bildung AG die Auswahl und gezielte Förderung der Studenten und deren Rückzahlungen. Begleitend zur Finanzierung wird auch inhaltlich durch das Programm WissenPlus von der ersten Auszahlung bis zum Abschluss der Rückzahlung gefördert. Die durchschnittliche Vertragslaufzeit beträgt acht Jahre. Zurückgezahlt wird die Förderung über einen bereits zu Vertragsbeginn festgelegten Anteil des Bruttoeinkommens über eine fest vereinbarte Dauer.

Deutsche Bildung verfügt über einen erfolgreichen zehnjährigen Track Record. Insgesamt wurden bereits über 2.800 Studenten aller Fachrichtungen an staatlich anerkannten Hochschulen in Deutschland und internationalen Top-Hochschulen gefördert. Von ihnen haben 290 die Rückzahlung bereits vollständig abgeschlossen. Die Ausfallquote ist mit aktuell 0,5 Prozent sehr gering.

Eckdaten zur Anleihe

Emissionsvolumen: bis zu 10 Millionen Euro, erste Tranche 5 Millionen Euro

Beginn Zeichnungsfrist: 28. Juni 2017 Laufzeit: 10 Jahre Zins (Kupon): 4,0 Prozent p.a.

Zinszahlung: jährlich, erstmals am 13.07.2018

Stückelung: 1.000 Euro Mindestzeichnungssumme: 5.000 Euro WKN | ISIN: A2E4PH | DE000A2E4PH3

Rückzahlungskurs: 100 Prozent des Nominalbetrages

Wertpapierart: Inhaberschuldverschreibung Notierung: Börse Frankfurt, Open Market

Weitere Informationen und der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigte Wertpapierprospekt sind auf der Homepage des Studienfonds unter www.deutsche-bildung-studienfonds-2.de erhältlich.

Über Deutsche Bildung

Mit Deutsche Bildung Studienfonds investieren private und institutionelle Anleger in ausgewählte Nachwuchsakademiker aller Fachrichtungen. Die Studenten erhalten eine flexible Studienfinanzierung und werden mit dem Förderprogramm WissenPlus auf einen erfolgreichen Berufseinstieg vorbereitet. Die Rendite wird über die Rückzahlungen der Absolventen erzielt, die einen vereinbarten Anteil ihres Einkommens an den Studienfonds zurückzahlen.

Als Manager des Studienfonds ist die Deutsche Bildung AG für die Auswahl und gezielte Förderung der Studenten und deren Rückzahlungen verantwortlich.

Investoren können die vom Studienfonds emittierte Anleihe zeichnen oder Kommanditanteile erwerben. Die Deutsche Bildung AG realisiert dieses Geschäftsmodell seit 2007. Seit 2016 wird das Investment in Bildung auch privaten Anlegern ermöglicht.

