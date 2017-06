Stuttgart (ots) -



"Die Zukunft des Carsharings ist elektrisch, das ist unsere Überzeugung", sagt Olivier Reppert, CEO von car2go. An drei rein elektrisch betriebenen Standorten hat car2go mittlerweile 300.000 Kunden, die regelmäßig mit den 1.400 Elektrofahrzeugen des Marktführers im flexiblen Carsharing unterwegs sind. Täglich werden dabei 10.000 Fahrten unternommen. Insgesamt haben car2go Kunden bereits 57,3 Millionen reine Elektro-Kilometer zurückgelegt. Das entspricht 1.429 Runden um die Erde oder so vielen Tonnen CO2 wie 12,4 Millionen Eichen oder ein 24.000 Hektar großer Fichtenwald jährlich binden könnten.



Seit sechs Jahren investiert car2go in Elektromobilität und sammelt entsprechende Erfahrungen und Erkenntnisse mit dem Aufbau und Betrieb von Elektroflotten. In Stuttgart, Amsterdam und Madrid bietet das Unternehmen ausschließlich Autos mit Elektro-Antrieb an und unterhält damit den größten flexiblen elektrischen Carsharing-Dienst weltweit. Und car2go gibt weiter elektrisch Vollgas: In Hamburg ist car2go in engem Austausch mit der Stadt, um die Carsharing-Flotte ab dem kommenden Jahr sukzessive zu elektrifizieren und die 400 smart Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor durch smart electric drive zu ersetzen. In Stuttgart wurde die Flotte jüngst um 50 elektrische Mercedes-Benz-Klassen erweitert. An allen Standorten werden die Elektrofahrzeuge mit neuer Hardware ausgestattet - damit geht der Mietprozess via Smartphone noch schneller und unkomplizierter.



Für die Förderung von Elektromobilität sind Anbieter von elektrischen Carsharing-Flotten wie car2go wichtige Partner für Städte. Mit ihrem Wissen über den Mobilitätsbedarf der Städtebewohner können sie beratend zur Seite stehen und ihre Erfahrung auch beim Aufbau von Ladesäulen an den optimalen Standorten einbringen. "Wir treiben die Elektromobilität voran - aber das geht nicht ohne entsprechende Voraussetzungen wie eine gut ausgebaute Ladeinfrastruktur in den Städten. Ist diese unzureichend, stehen dem Prinzip des free-floating Carsharing wie bei car2go lange Lade- und Standzeiten entgegen. Um für Kunden eine echte Alternative in ihrem Mobilitätsalltag zu sein, müssen die Carsharing-Fahrzeuge jedoch ständig bewegt und überall in der Stadt verfügbar sein", erläutert Olivier Reppert. In Stuttgart ist das Ladenetzes mit 380 Ladesäulen eines der dichtesten in Deutschland; in Amsterdam mit über 1.000 Ladesäulen sogar weltweit. Für Madrid hat car2go extra ein Hub-System mit eigenen Schnell-Ladesäulen aufgebaut, um die Elektroautos bestmöglich verfügbar zu machen.



Um möglichst viele Menschen von der Elektromobilität zu begeistern, ist dies entscheidend. car2go bietet bereits Millionen von Stadtbewohnern einen einfachen, ersten Kontakt mit elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Menschen, die sonst nicht die Möglichkeit hätten, selbst ein Elektroauto zu fahren, können diese umweltfreundliche Fortbewegungsart so testen. Alle 8,7 Sekunden startet bei car2go eine Miete mit einem Elektrofahrzeug.



Die Stuttgarter car2go Kundin Denise Pinke überzeugt vor allem das Fahrgefühl: "Was ich echt toll finde, ist, wie sich der Elektro-smart fahren lässt. Es macht wirklich sehr viel Spaß, auch mit der neuen elektrischen B-Klasse." car2go gehört seit dem Start 2009 zum Mobilitätsalltag von 2,6 Millionen Kunden, die die Autos im täglichen Mobilitätsmix ihrer Stadt nutzen und so zur Verkehrsentlastung und Luftverbesserung beitragen. car2go ist überzeugt, dass diese positiven Effekte durch Elektromobilität entscheidend verstärkt werden können.



