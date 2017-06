In Zusammenarbeit mit führenden Marken der Kosmetikbranche erfindet die MakeupPlus-App den M-Commerce neu: Mit der THEKE



Palo Alto, Kalifornia (ots/PRNewswire) - Meitu, Inc. (http://corp.meitu.com/en/) (SEHK: 1357), ein führendes Unternehmen im Bereich mobiles Internet, dessen Apps auf mehr als 1,1 Mrd. Mobilgeräten installiert sind, verkündete heute den Start der "THEKE" in seiner MakeupPlus-App - eine innovative, virtuelle Kosmetiktheke, dank der Nutzer die einzigartige Möglichkeit haben, Produkte virtuell auszuprobieren, bevor sie sie kaufen. Die THEKE kann global in MakeupPlus aufgerufen werden und beinhaltet Hunderte Lippenkosmetikprodukte von führenden Kosmetikmarken wie Clinique, Giorgio Armani, Lancome, YSL und Bobbi Brown. In Zukunft werden auch weitere Marken zur App hinzugefügt.



Die Suche nach der perfekten Lippenstiftfarbe im Laden kann sowohl chaotisch als auch zeitaufwendig sein. Jetzt wird die Suche einfacher - mit der THEKE, die die Gelegenheit bietet, Lippenkosmetik direkt am Smartphone auszuprobieren und zu kaufen. Durch die Kombination von Meitus KI-basierter Gesichtserkennung mit Augmented-Reality-Technologie können Millionen von MakeupPlus-Nutzern die Lippenfarbe über ihre Smartphone-Kameras ausprobieren, ohne extra ein Geschäft aufsuchen zu müssen. Die führende Technologie der App trägt die Lippenprodukte in Echtzeit und akkurat auf die Lippen der Nutzer auf, und nutzt auch einzigartige Finishes wie Matte, Cream, Bitten, Glossy, Metallic und Shimmer.



"Meitu weitet konsequent die Grenzen der Möglichkeiten bei der Anwendung von AR und Gesichtserkennungstechnologie in der Beautybranche aus", sagte Frank Fu, Managing Director für Global Operations bei Meitu. "Die Technologie der THEKE bietet Marken die Möglichkeit, wie nie zuvor mit Käufern zu interagieren - und ermöglicht den Nutzern, das Produkt überall und zu jeder Zeit auszuprobieren. Die Marken hingegen erhalten wertvolle Einsichten in das Ausprobieren und haben Zugriff auf regionale Farbpräferenzen von Millionen von MakeupPlus-Nutzern auf der ganzen Welt."



Meitu ist seit 2008 Vorreiter im Bereich mobiler Beauty-Erlebnisse, und die Apps des Unternehmens werden monatlich von mehr als 450 Millionen aktiven Nutzern weltweit verwendet, die mehr als 6 Milliarden Fotos und Videos pro Monat generieren. Das Aushängeschild von Meitu, die Augmented-Reality-Ausprobier-App MakeupPlus, verwendet patentierte Gesichtserkennung und Algorithmen des maschinellen Lernens, um die einzigartigen Gesichtszüge jedes Nutzers abzubilden. Das ermöglicht eine höchst präzise und natürliche virtuelle Make-up-Anwendung für Hautton und Gesichtsstruktur jedes Nutzers. Mit der Ergänzung der THEKE in MakeupPlus ist die App zum führenden digitalen Ökosystem für Beauty geworden - dabei deckt es virtuelles Ausprobieren, AR-Filter, verschiedenste Inhalte, Trendspotting, Make-up-Tutorials und M-Commerce ab.



"Die THEKE löst eine Reihe von Problemen, denen sich viele Leute ausgesetzt sehen, wenn sie nach neuen Lippenprodukten suchen. Mehr als ein Drittel unserer Nutzer berichten, dass sie weniger offen mit Lippenkosmetik experimentieren als mit Lidschatten, Rouge und anderen Elementen ihrer Make-up-Looks. Für viele fühlt es sich nicht hygienisch, einfach oder praktikabel an, mit Lippenkosmetik im Laden zu experimentieren", sagt Liz Goodno, Director of Global Public Relations bei Meitu. "Mit MakeupPlus und der THEKE haben wir diese Probleme gelöst, indem wir Make-up-Liebhabern eine praktische und unterhaltsame Möglichkeit geben, ohne Schwierigkeiten mit Lippenkosmetik zu experimentieren, und sie dazu inspieren, mehr Neues auszuprobieren."



Zu einigen der beliebtesten Funktionen von MakeupPlus gehören:



THEKE



Mit der THEKE von MakeupPlus fällt das Raten beim Make-up-Shopping online weg, da du direkt sehen kannst, wie du mit dem heißesten Gloss, Balsam und Lippenstift aussiehst, BEVOR du sie kaufst! Jetzt kannst du SOFORT echte Lippenkosmetik all deiner Lieblingsmarken ausprobieren:



- Bobbi Brown - Charlotte Tilbury - CLINIQUE - GIORGIO ARMANI - Lancome - Max Factor - SEPHORA - YSL



Entdecke deinen Signature-Look



Wolltest du schon immer ein Umstyling von einem Profi bekommen? Mit TOUCH-UP kannst du deinen eigenen Signature-Look erstellen ODER exklusive und komplette Gesichts-Make-up-Filter ausprobieren, erstellt von den angesagtesten Namen der Beauty-Branche wie Bretman Rock, NikkieTutorials, Lisa Eldridge, Christen Dominique, Angel Merino aka Mac Daddyy und MEHR!



Der ultimative Beauty-Guide



Schau dir exklusive Video-Make-up-Tutorials von einigen deiner beliebtesten Make-up-Künstler und Online-Beautyseiten an und lerne, die virtuellen Looks aufs echte Leben zu übertragen. Werde Teil der MakeupPlus-Community, um Tipps, Tricks und neue Produkte zu teilen und zu entdecken und deine persönliche Beauty- und Make-up-Routine zu verbessern.



Mehr Frisuren und Farben Erwecke dein inneres Einhorn und WAG ETWAS mit den brandheißen Haarfarbentrends wie "Cotton Candy", "Sunset", "Pink Tips" und mehr! Mit unserem erweiterten HAARFARBE-Tool kannst du jede Farbe des Regenbogens ausprobieren, damit du genau weißt, was du willst, bevor du zum Friseur gehst!



NEU! AR-GLAM



Verbessere deine Selfies mit unser Sammlung von ultraglamourösen Augmented-Reality-Filtern! Verwandle deine Selfies, von sexy Katze bis hin zu futuristischer Femme fatale, und lass deine sozialen Profile durch AR-GLAM hervorstechen.



Glätten und retuschieren



Verbessere sofort deinen Teint und erhalte das perfekte Strahlen mit unserem "Verschönern"-Tool, das deinem Selfie den letzten Schliff verpasst.



Zum Herunterladen von MakeupPlus und um Lippenkosmetik an der THEKE zu entdecken, gehe bitte in den the App Store oder auf Google Play. (http://m.onelink.me/af684904)



Über Meitu, Inc.



Meitu, Inc. (SEHK: 1357) ist eine globale Internetplattform für Mobilgeräte und Wegbereiter im Bereich mobile Videos und Fotografie, einschließlich Künstlicher Intelligenz und auf maschinellen lernfähigen Algorithmen basierende Gesichtserkennung und virtuelle "Probier"-Technologien für Haare und Make-up. Durch den Ausbau seiner technologischen Führung und der globalen Nutzerbasis errichtet Meitu, Inc. ein mobiles Beauty-Ökosystem, in dem Nutzer neue Looks entdecken, erstellen und teilen können - und das alles direkt über ihr Smartphone. Heute werden die Apps von Meitu, Inc. auf über 1,1 Mrd. Mobilgeräten auf der ganzen Welt installiert, und Milliarden Fotos jeden Monat generiert. Mehr Informationen über Meitu, Inc. gibt es unter corp.meitu.com/en.



OTS: Meitu newsroom: http://www.presseportal.de/nr/114150 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_114150.rss2



Pressekontakt: über Meitu und MakeupPlus unter folgender Adresse: Meitu Liz Goodno Elizabeth@us.meitu.com Foto - https://mma.prnewswire.com/media/527954/Meitu.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/470826/Meitu_Logo.jpg