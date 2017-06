Von Ese Erheriene

SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--Die Börsen in der Region Ostasien und Australien sind am Dienstag dem richtungslosen Handel der Wall Street gefolgt. Die Bewegungen fielen zudem gering aus. Der Nikkei-225 in Tokio erholte sich gestützt von einem schwächeren Yen auf ein Einwochenhoch. Der Goldpreis, der am Vortag massiv unter Druck geraten war - im Handel tippte man auf einen Eingabefehler eines Marktakteurs -, erholte sich im späten Handel in Asien. Die Feinunze verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 1.252 US-Dollar. Der Goldpreis hatte am Vortag in London in einer schnellen Bewegung 1 Prozent verloren und dies bei extrem hohen rund 1,8 Millionen gehandelter Unzen innerhalb einer Minute.

In Sydney sank der S&P/ASX-200 um 0,1 Prozent, wobei Versorgerwerte auf ein Zweiwochentief fielen. Auch Rohstoff- und Konsumwerte büßten ein, Banken- und Bergbautitel waren dagegen gesucht. Der Eisenerzpreis hatte sich jüngst stabilisiert. Der Nikkei-225 in Tokio gewann dagegen 0,4 Prozent auf 20.225 Punkte und der Schanghai-Composite 0,2 Prozent auf 3.192 Zähler. In Singapur legte der Leitindex nach dem feiertagsbedingten langen Wochenende um 0,2 Prozent zu. Am chinesischen Aktienmarkt sprachen Teilnehmer von einer Sektorrotation. Bankenwerte und Papiere aus dem Kohlesektor sowie defensive Titel liefen besser als der Gesamtmarkt. China Merchants Bank legten um 6 Prozent in die Nähe eines Neunjahreshochs zu.

In Hongkong belastete der Absturz einiger kleinerer Werte im Wachstumssegment der Börse. Laut Analysten droht hier einigen Aktien wegen diverser Vorwürfe die Verbannung von der Börse. GreaterChina Professional Services und China Jicheng brachen jeweils um 94 Prozent ein. Auf Neuseeland kletterte der Leitindex um 0,4 Prozent auf ein weiteres Allzeithoch. In Südkorea stützte die Hoffnung auf ein steigendes Wirtschaftswachstum dank entsprechender Ausgabepläne der Regierung. In ganz Asien folgten die Anleger den schwachen Vorgaben der US-Technologiewerte, jedoch erholten sich viele Werte im Sitzungsverlauf.

Warten auf Yellen

Der Markt warte nun auf die Aussagen von US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen, hieß es. In Erwartung falkenhafter und tendenziell dollarstützender Aussagen neigte dieser auf Tagessicht zur Stärke. Der Greenback stieg im Tageshoch bis auf 112,08 Yen nach Wechselkursen um 111,32 zur Vortageszeit und damit auf den höchsten Stand seit einem Monat. Nach Handelsschluss der meisten Börsen kam der Greenback wieder etwas zurück.

Am Ölmarkt erholten sich die Preise von ihren Tagestiefs des Vortages, auf Tagessicht tat sich aber recht wenig. Die global gehandelte Nordseesorte Brent verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 45,96 Dollar - später baute der Ölpreis die Aufschläge aus. Die Stimmung sei weiterhin schlecht, die Aufschläge seien rein technischer Natur, warnte ein Händler. Das steigende Angebot aus den USA, Libyen und Nigeria drücke unverändert auf die Stimmung.

In Japan waren Exportwerte dank der Yen-Schwäche gefragt. Für die Aktie des insolventen Airbag-Herstellers Takata gab es zunächst nur Angebotskurse. Letztlich schloss die Wert mit einem Minus von 31,25 Prozent. Die Aktie wurde nach ihrer Vortagesaussetzung am Dienstag wieder gehandelt. Am 27. Juli wird das Papier von der Börse genommen. Mit den Berichten über die bereits drohende Insolvenz war der Wert in der Vorwoche um 67 Prozent eingebrochen.

Toshiba verloren 1,7 Prozent, obwohl die Erwartungen stiegen, dass der angeschlagene Elektronikkonzern seine Halbleiterspeichersparte kurzfristig veräußert. Blackmores büßten in Sydney 4,4 Prozent ein, nachdem die Chefin des Vitaminanbieters ihren Rücktritt erklärt hatte. Sie wechselt zur australischen Post.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.714,20 -0,10% +0,26% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.225,09 +0,36% +5,81% 08:00 Kospi (Seoul) 2.391,95 +0,14% +18,04% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.191,51 +0,19% +2,83% 09:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 25.844,07 -0,12% +17,55% 10:00 Taiex (Taiwan) 10.512,06 -0,02% +13,60% 07:30 Straits-Times (Singapur) 3.218,34 +0,28% +11,72% 11:00 BSE (Mumbai) 31.033,34 -0,34% +16,55% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:05 Uhr % YTD EUR/USD 1,1250 +0,6% 1,1183 1,1196 +7,0% EUR/JPY 125,61 +0,4% 125,09 124,88 +2,2% EUR/GBP 0,8823 +0,4% 0,8791 0,8782 +3,5% GBP/USD 1,2750 +0,2% 1,2722 1,2750 +3,3% USD/JPY 111,66 -0,2% 111,85 111,55 -4,5% USD/KRW 1136,52 +0,2% 1133,91 1136,03 -5,9% USD/CNY 6,8145 -0,4% 6,8411 6,8381 -1,9% USD/CNH 6,8147 -0,6% 6,8574 6,8465 -2,3% USD/HKD 7,8001 +0,0% 7,7989 7,7998 +0,6% AUD/USD 0,7611 +0,4% 0,7584 0,7578 +5,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 43,66 43,38 +0,6% 0,28 -23,3% Brent/ICE 46,16 45,83 +0,7% 0,33 -21,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.250,99 1.244,40 +0,5% +6,59 +8,7% Silber (Spot) 16,67 16,61 +0,4% +0,07 +4,7% Platin (Spot) 922,55 918,00 +0,5% +4,55 +2,1% Kupfer-Future 2,63 2,63 +0,2% +0,01 +4,5% ===

June 27, 2017

