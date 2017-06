Hannover - Der Konjunkturaufschwung in der Schweiz hat zum Jahresauftakt an Dynamik gewonnen, berichten die Analysten der Nord LB.Mit einer Wachstumsrate von 0,3% Q/Q sei die gesamtwirtschaftliche Entwicklung jedoch deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Zum Wachstum habe im ersten Quartal vor allem die Industrie beigetragen. Verwendungsseitig hätten die Ausrüstungs- und Bauinvestitionen die konjunkturelle Belebung unterstützt, während der Konsum nur mäßig expandiert habe. Auch die Handelsbilanz (ohne nicht monetäres Gold und Wertsachen) habe per Saldo einen positiven Wachstumsbeitrag geliefert.

