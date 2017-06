Zürich (ots) -



Steigende Fallzahlen und sinkende Preise verlangen

effizienzsteigernde Massnahmen. Spitalverantwortliche sehen die

stabile Profitabilität dabei als Schlüsselaufgabe. Der Trend geht

weiter in Richtung Ambulantisierung - 90% der Spitäler wollen

verstärkt in der ambulanten Versorgung tätig werden. Die Ansprüche

der Patienten werden sich verändern, ebenso die Formen der

Zusammenarbeit zwischen den Leistungserbringern. Das sind die

Resultate des «CEO Survey Spitalmarkt Schweiz 2017» von PwC Schweiz,

für den die Direktoren von 252 Kliniken befragt wurden.



Der «CEO Survey Spitalmarkt Schweiz 2017» von PwC Schweiz zeigt,

dass die Dynamik im Gesundheitswesen weiter einen Gang zulegt.

Spitäler, die konsequent prozess- und patientenbedürfnisorientiert

arbeiten, gegenüber neuen Geschäfts- und Betriebsmodellen offen sind

und auch bereit sind, neue Wege mit branchenfremden Unternehmen zu

begehen, werden künftig den Gesundheitsmarkt prägen.



Gesundheitswesen im Wandel



Der technologische Fortschritt und die heterogenen, steigenden

Patientenbedürfnisse treiben die Entwicklungen und Veränderungen in

der Spitalbranche rasant voran. Die Verlagerung von stationären zu

ambulanten Behandlungen wird dabei als einer der drei

einflussreichsten Trends gesehen. 90 % der Spitaldirektoren planen

den Aufbau von ambulanten Zentren oder Käufe von Arztpraxen als

Mittel, um die Versorgungsstrukturen in der Schweiz grundlegend zu

beeinflussen. Zudem wird der Patient in Zukunft zunehmend im Zentrum

stehen. Philip Sommer, Head Advisory Healthcare PwC Schweiz: «Die

Spitäler werden Initiativen ergreifen, um die steigende

Patientenerwartung in Bezug auf Transparenz, Mitbestimmung, Komfort

und kürzere Wartezeiten zu erfüllen.»



Stabile Profitabilität als Herausforderung



Die Umfrageteilnehmer rechnen zwar mit weiter steigenden

Fallzahlen - rund 4,5 % ambulant bzw. rund 2,0 % stationär -, aber

auch mit Tarifen, die um rund 1 % pro Jahr sinken. Dies erhöht den

Druck auf die Profitabilität. Effizienzsteigernde Massnahmen stehen

deshalb weiterhin hoch im Kurs, und stabile Profitabilitätsmargen

sind weiterhin eine der grössten Herausforderungen für die

Spitaldirektorinnen und -direktoren. Effizienzsteigerungen sind aber

auch infolge des Fachkräftemangels notwendig: Die CEOs erwarten, dass

das steigende Patientenaufkommen mit einem unterproportionalen

Mitarbeitendenwachstum zu bewältigen sein wird. Es wird daher

entscheidend sein, Abläufe zu entschlacken, diese neu zu denken und

mit Technologien zu unterstützen, um bei gleichem Personalbestand

mehr Patienten bestmöglich betreuen zu können.



