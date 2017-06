Die USA standen einst für das Land der unbegrenzten Möglichkeiten und Freiheit. Tausende Menschen verließen ihre Heimat, um sich in den USA ein neues Leben aufzubauen. Trump sorgt mit seiner Politik dafür, dass die USA international an Ansehen verliert. Laut den Umfrageergebnissen in 37 Ländern der Welt sinkt das Vertrauen in den US-Präsidenten massiv. Jedoch nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...