BERLIN (Dow Jones)--Nach monatelangem Tauziehen hat die Große Koalition nach den Worten von SPD-Chef Thomas Oppermann bei dem umstrittenen Stromnetzgesetz einen Durchbruch erzielt. Das sogenannte Stromnetzmodernisierungsgesetz (Nemog) werde noch in dieser Woche im Bundestag beschlossen, kündigte Oppermann in Berlin an.

Im Kern umfasst das Nemog zwei Punkte: Erstens die bundesweite Angleichung der Gebühren für das Übertragungsnetz (Höchstspannungsnetz). "Die bundesweite Wälzung kommt", sagte Oppermann. Zweitens geht es bei dem Gesetz um den Erhalt der Subventionen für Kraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) über die sogenannten vermiedenen Netzentgelte. Hier werde es eine differenzierte Lösung geben, ergänzte Oppermann.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte ihre Fraktion dazu gedrängt, der Vereinheitlichung der Netzgebühren zuzustimmen. Sie stand dabei bei den Ministerpräsidenten der Bundesländer im Wort. Damit wird die Stromrechnung für Betriebe und Privatverbraucher im Norden und Osten günstiger. In den westlichen Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Saarland, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg müssen Wirtschaft und Haushalte künftig tiefer in die Tasche greifen.

Bei den Subventionen für KWK-Anlagen befürchteten vor allem die Stadtwerke, dass deren Wegfall viele Kraftwerke unrentabel machen würde.

