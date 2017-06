Zürich (awp) - Nestlé Waters investiert 200 Mio EUR in den Ausbau der Produktion am Sitz von Perrier in Frankreich. Damit soll die Abfüll-Kapazität deutlich ausgebaut und die Beschäftigung erhöht werden, wie der Konzern mitteilte. Gemäss Plan will Nestlé Waters den Ausbau bis 2020 abgeschlossen und dabei die Anzahl Abfülllinien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...