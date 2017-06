Die Nationalbank strebt mit ihrer Politik stabile Rahmenbedingungen für Wachstum und Beschäftigung in der Schweiz an und dies sei auch im Interesse der Vorsorgewerke, begründet Dewet Moser, stellvertretendes Mitglied des Direktoriums der Nationalbank, am Dienstag an der 44. AWP-Tagung in Bern diese Einschätzung. Mit den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...