A.T. Kearney Studie zu Wachstum im Massenmarkt



"Eine neue Generation von Nischenmarken schafft das, woran die

großen Player scheitern: Sie wachsen schnell und gewinnen relevante

Marktanteile im Massenmarkt. Aggressiven Piranhas ähnlich, dringen

sie in den Markt und jagen den etablierten Marken in rasanter

Geschwindigkeit, Marktanteile ab", erläutert Dr. Mirko Warschun,

Handels- und Konsumgüterexperte bei der Managementberatung A.T.

Kearney. "Anstatt die bedrohlichen Newcomer zu bekämpfen, sollten die

Big Player von ihnen lernen", empfiehlt Warschun.



Piranha-Marken sind junge Unternehmen, die vor allem in

Fastmoving-Produktkategorien wie Ernährung und Kosmetik schnell

wachsen und auf der Premiumwelle im Massenmarkt surfen (z.B. Tito's

Wodka, Chobanin Joghurt). Einer jüngsten Untersuchung von A.T.

Kearney zufolge verzeichnen Piranha-Marken ein durchschnittliches

Umsatzwachstum von bis zu 20 Prozent (gegenüber negativem Wachstum

oder nur zwei bis drei Prozent der großen Unternehmen in derselben

Produktkategorie) - bei allerdings weitaus schwächerer Profitabilität

(EBIT-Marge von unter fünf Prozent gegenüber 13 bis 20 Prozent der

großen Player).



Anders als konventionelle Nischenplayer sind Piranha-Marken im

Massenmarkt erfolgreich und werden zur Konkurrenz für die großen

etablierten Firmen wie Pernod Ricard, Danone, Netlé, Coca-Cola,

Procter & Gamble, L'Oréal und Unilever. Denn Kunden vertrauen ihnen

mittlerweile mehr als den etablierten Konkurrenten. Über die Hälfte

der Konsumenten gaben in einer weltweiten Befragung von A.T. Kearney

(Global Future Consumer 2017) an, den Big Brands nicht oder nur kaum

zu vertrauen, drei Viertel sprechen davon, den kleineren Firmen indes

durchaus zu vertrauen.



A.T. Kearney hat den Wachstumspfad und die sechs Erfolgsmantras

der Piranhas-Brands analysiert und Handlungsempfehlungen für die

etablierten großen Markenunternehmen abgeleitet: Im Durchschnitt

entwickeln sie ihr Geschäftsmodell und die Markenpositionierung

innerhalb von zwei bis vier Jahren. Anschließend bringen sie ihre

Produkte über exklusive Distributionswege und mit einem sehr scharf

gefassten Leistungsversprechen auf den Heimatmarkt. Erst nach sechs

oder sieben Jahren stabiler Positionierung im Heimatmarkt, denken sie

in einem dritten Schritt an internationale Expansion.



Ihr Erfolg basiert auf einem glasklar formulierten und

zugespitzten Leistungsversprechen, hoher Authentizität nicht nur der

Marke, sondern aller Mitarbeiter und einem

Asset-light-Geschäftsmodell, das durch enge Kooperation mit

Zulieferern größere eigene Investitionen vermeidet und höhere Risiken

erlaubt. Dazu kommen eine schnelle Launchstrategie bei langsamer

Expansion, hohe Risikobereitschaft und Innovationsfreude als

durchgängiges Kulturmerkmal und schließlich kluge Ideen vor allem mit

Social Media, aber wenig Cash für Vertrieb und Marketing. Teil ihrer

Positionierung ist die intensive Nutzung von Social Media, in denen

sich ihre Mitarbeiter als authentische Markenbotschafter engagieren,

wie bei der Kampagne des Smoothies-Herstellers Innocents, der über

seine Mitarbeiter eine "große Strickaktion" zugunsten des Roten

Kreuzes ausrief.



Die strategische Antwort der großen Markenfirmen sollte laut A.T.

Kearney darin bestehen, von der neuen Konkurrenz zu lernen und an den

folgenden fünf Hebeln anzusetzen: Erstens gilt es, die Prozesse der

Produktentwicklung und des Rollouts zu überdenken. Die

Einzigartigkeit des Produktes kann z.B. durch Stresstests kritisch

überprüft werden, kleinere Teams würden erlauben, die Produkte

schneller auf den Markt zu bringen. Zweitens darf es nicht mehr darum

gehen, den internen Status quo zu bewahren, sondern muss für mehr

Risikofreude und echte Nähe zum Produkt gekämpft werden. Der dritte

Hebel setzt bei markenaffinen Organisationsmodellen an, viertens

können geeignete Venture Möglichkeiten, also Beteiligungen an den

jungen Marken geprüft werden. Diese können von einer

Minderheiten-Beteiligung über Beratung und Unterstützung bis zu einer

Integration ins Kerngeschäft reichen. Fünftens empfehlen die Berater

die eigenen Anlagenstrukturen flexibler zu gestalten und

"Asset-light-Geschäftsmodelle" anzustreben, indem die Firmen neue

Produktionsausstattungen leasen, anstatt sie zu erwerben, mit

Subunternehmern zusammenarbeiten oder Zeitarbeiter in Produktion und

Lager einsetzen.



"Der Trend zu Premium-Marken, hoher Authentizität und Exklusivität

macht den etablierten Markenfirmen schwer zu schaffen. Innovative und

authentische Marken können mit ihrem eng gefassten, scharf

formulierten Leistungsversprechen genau hier punkten", erklärt

Warschun: "Die großen Wettbewerber haben keine Chance, die kleinen

aus dem Feld zu schlagen. Die Goliaths sollten sich besser mit den

Davids ihrer Branche zusammen tun und ihre Strategien übernehmen, um

ihre traditionellen Stärken zum Vorteile beider auszuspielen."



