BAD VILBEL (dpa-AFX) - Nach dem Scheitern der milliardenschweren Übernahme des Bad Vilbeler Arzneimittelherstellers Stada keimen bereits neue Hoffnungen auf einen doch noch erfolgreichen Deal auf. Vornehmlich Hedgefonds sollen in den vergangenen Stunden auf die Investoren Bain und Cinven zugekommen sein, um über Bedingungen über eine mögliche neue Offerte zu reden, erfuhr die Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am Dienstag aus informierten Kreisen.

Bain und Cinven hatten die erforderliche Annahmequote von 67,5 Prozent um nur rund 2 Prozentpunkte verfehlt. Die Übernahme war den Kreisen zufolge maßgeblich an den Hedgefonds gescheitert, weil diese in Erwartung eines möglicherweise etwas lukrativeren späteren Abfindungangebots an die Minderheitsaktionäre (Squeeze Out) ihre Papiere nicht angedient hatten. Dem Vernehmen nach waren die Gesellschaften zu hohen Kursen bei Stada eingestiegen und müssten angesichts des zu erwartenden Wertverfalls des Papiers ansonsten Verluste hinnehmen./tav/stb

