Liebe Trader,

Mehrere Monate lang tobte beim Generikahersteller Stada Arzneimittel ein Bieterkampf, der die Aktie zuletzt auf frische Allzeithochs bei 66,50 Euro hoch katapultiert hatte. Doch die erforderliche Zustimmung von 67,5 Prozent der Aktionäre blieb aus, das Angebot der Investoren lief erfolglos aus und riss den Aktienkurs im frühen Handel zeitweise um über 10 Prozent runter. Es könnte angesichts dessen aber noch einen weiteren Schritt runter gehen, ehe das Wertpapier wieder einen Boden findet und in eine Stabilisierung übergeht - es klaffen schließlich noch genügend Kurslücken auf der Unterseite, die gerne im Zuge solcher massiven Kursverluste geschlossen werden. Aktuell präsentiert sich das Wertpapier aber relativ stark und verringerte sein Minus intraday bereits deutlich - vielleicht sehen Investoren darin eine gute Gelegenheit, um sich günstiger mit Wertpapieren einzudecken.

Long-Chance:

Kurzfristig könnten noch weitere Kursaufschläge zurück bis auf das Niveau von grob 63,13 Euro folgen, höhere Notierungen lassen sich charttechnisch darüber sogar bis an die Hochs aus Mai dieses Jahres bei 66,50 Euro ableiten. Auf der Gegenseite erscheint jedoch ein Rücklauf zurück auf das bisherige Kursniveau aus 2007 bei 51,43 Euro durch die gegenwärtige Nachrichtenlage aber ebenso wahrscheinlich. Es bleibt aber so oder so reines Glücksspiel, biete aber auch extrem hohe Gewinn-Chancen!

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 59,62 Euro

Kursziel: 63,13 / 66,50Euro

Stopp: < 58,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,62 Euro

Zeithorizont: 2 - 3 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Stada Arzneimittel, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 59,62 Euro; 12:50 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.