ADONIS NP 5.0 ist veröffentlicht. Die GPM-Suite der Extraklasse erscheint noch besser und leistungsstärker denn je und beinhaltet eine Vielzahl an großartigen Neuerungen.

Jede neue Version von ADONIS NP profitiert von unserer gewonnenen Erfahrung aus mehr als 5.000 erfolgreichen Kundenprojekten und macht unsere GPM-Suite ADONIS NP zu dem, was sie heute ist: Die beste GPM-Suite ihrer Art. ADONIS NP unterstützt Sie ideal in puncto Design, Analyse und Optimierung Ihrer Geschäftsprozesse. Darüber hinaus wird die nahtlose Integration von Business und IT durch eine neue GRC-Suite erweitert, die Ihnen Zugriff auf eine ganzheitliche Sicht gewährt: Prozesse, Technologien und Risiken alles in einem.

Im Fokus der aktuellen Version stehen vor allem die Themen "Audit-Ready" und "Business Transformation": Nutzerfreundlichkeit, Kommunikation und Steuerung wurden weiter so verbessert, dass Audits kein Kopfzerbrechen mehr bereiten müssen. Neue Funktionen unterstützen den mit der Digitalisierung einhergehenden Wandel in Unternehmen. Ein wesentlicher Meilenstein in Hinblick auf die Nutzerfreundlichkeit stellen unsere brandneuen Tutorial-Videos dar. Die Videos sind exklusiv in ADONIS NP verfügbar und bieten allen unseren Kunden ob Einsteiger oder Experten - wertvolle Unterstützung für ihre Prozessmanagement-Initiativen. Neu und hilfreich sind außerdem die Tooltips für Objekte, die es ermöglichen, alle Informationen grafischer Modelle schnell und auf einen Blick zu erfassen.

Tobias Rausch, ADONIS Produktmanager, sieht in einer weiteren spannenden Funktion einen echten Mehrwert: "Abhängig von unterschiedlichen Organisationsbereichen oder Abteilungen ist es jetzt möglich, mehrfache Organisationsportale in ADONIS NP zu konfigurieren. Mehrfache Portale ermöglichen jedem Beteiligten in Ihrer Organisation, Zugriff auf ein- und denselben Datenbestand zu erhalten, jedoch genau auf seine individuellen Arbeitsbereiche und Verantwortlichkeiten zugeschnitten. So haben Nutzer einen direkten Einstieg zu den Informationen, die in ihrer täglichen Arbeit relevant sind".

Eine Übersicht der wichtigsten Neuerungen in ADONIS NP 5.0 steht auf der BOC Group Homepage zur Verfügung. Die BOC Group empfiehlt, ADONIS NP im kostenlosen 30-Day Free Trial zu testen, oder sich für eine kostenfreie Präsentationen von ADONIS NP 5.0 durch einen BOC Berater anzumelden.

Über die BOC Group

Die BOC Group entwickelt Softwareprodukte und Services für eine effektive und umfassende Unternehmensführung in Zeiten der digitalen Transformation. Unsere Stärken liegen im Ausbau der Fähigkeiten für das Unternehmensarchitektur- und Geschäftsprozessmanagement sowie auch in der Verbesserung von Governance, Risk und Compliance, um Unternehmen bestmöglich auf Audits vorzubereiten.

Zu den Kunden, die weltweit auf ADONIS vertrauen, zählen unter anderem Allianz, Emerson, Hilti, Motta, REWE und Telefonica.

Mit Standorten in Athen, Berlin, Dublin, Madrid, Paris, Warschau, Wien und Winterthur stehen wir unseren Kunden mit über 200 Mitarbeitern und mehr als 90 Partnern auf der ganzen Welt beiseite.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170627005126/de/

Contacts:

BOC Österreich

Mag. Gerhard Schweng

Market Development Manager

+43-1-905 10 81-0

gerhard.schweng@boc-group.com

oder

BOC Deutschland

Anna Mohn

Leiterin Marketing und Kommunikation

+49-(0)30-2269-2510

anna.mohn@boc-de.com

oder

BOC Schweiz

Giovanni Rotondaro

Business Development Manager

+41-52-26 03 75-0

giovanni.rotondaro@boc-ch.com