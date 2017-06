Unterföhring (ots) -



Wenn man bis zum Hals im Sand versinkt: Schaufelt Lilly Becker sich frei? Ruhe bewahren und nur nicht den Kopf in den Sand stecken: In der fünften Folge von "Global Gladiators" (Donnerstag, 20:15 Uhr, ProSieben) müssen sich Lilly Becker aus einem Sandgrab befreien. Sie wird bis zum Hals, mit Ausnahme eines Arms, in Sand eingebuddelt. "Ich gehe mit einem sehr guten Gefühl in die Challenge, ich glaube, ich werde nicht die Letzte sein, ich gebe alles", sagt die 41-Jährige. Schafft Lilly es, sich als erste frei zu schaufeln?



Global Gladiators, am 29. Juni 2017, 20.15 Uhr auf ProSieben.



