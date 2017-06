Die Milliarden-Übernahme gescheitert, der Aktienkurs im Keller - nun versucht der hessische Arzneimittelhersteller Stada Stärke zu zeigen. Vorstandschef Wiedenfels bekräftigt noch einmal die Wachstumsziele bis 2019.

Nach dem Scheitern der geplanten Milliarden-Übernahme durch die Finanzinvestoren Bain und Cinven setzt der Arzneimittelhersteller Stada auf eigene Stärke. Der MDax-Konzern werde an seinen im vergangenen Jahr verabschiedeten Wachstumskonzepten festhalten, sagte Stada-Chef Matthias Wiedenfels am Dienstag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Er bestätigte die Wachstumsziele bis 2019.

Der geplante Verkauf ...

