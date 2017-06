Die Blicke der Wall Street sind am Dienstag auf Janet Yellen gerichtet. Nach den zuletzt überwiegend schwachen US-Konjunkturdaten wird mit Spannung darauf gewartet, ob die Präsidentin der US-Notenbank den Zinserhöhungskurs der Fed verteidigen wird. Während die Notenbank bis Ende nächsten Jahres bislang mit vier weitere Erhöhungen plant, geht der Markt lediglich von zwei weiteren Zinsschritten in diesem Zeitfenster aus. Im Vorfeld deutet der Future auf den S&P-500 eine wenig veränderte Eröffnung am Kassamarkt an.

Im Vorfeld könnten einige neue US-Konjunkturdaten für Abwechslung sorgen. Hier dürfte vor allem der Index des Verbrauchervertrauens für Juni im Fokus stehen. Es wird mit einem leichten Rückgang auf 116,0 von zuvor 117,9 gerechnet. Daneben wird noch der Case-Shiller-Hauspreisindex, allerdings für April, veröffentlicht.

Bei den Einzelwerten sollte die Aktie der Google-Mutter Alphabet das Geschehen dominieren. Die Europäische Kommission hat eine Rekordstrafe von 2,42 Milliarden Euro gegen die Internet-Suchmaschine Google verhängt. Brüssel wirft dem US-Internetportal vor, seine Marktdominanz zu missbrauchen, um seine eigenen Shopping-Vergleichsportale zu begünstigen, wie die EU-Kommission mitteilte. Die Strafe ist damit deutlich höher als gedacht ausgefallen. Erwartet worden war nur eine Buße von 1 bis 2 Milliarden Euro. Die Alphabet-Aktie verliert vorbörslich 1,3 Prozent.

Die Papiere von Western Digital verlieren vor der Startglocke knapp 3 Prozent. Der Festplatten und Halbleiterhersteller präzisierte seinen Ausblick auf das vierte Quartal. Zwar hob die Gesellschaft ihre Gewinnerwartung aufgrund einer verbesserten Margenentwicklung leicht an, zugleich hielt sie aber an der Gesamtjahresprognose für den Gewinn fest. Bei den Umsatzprognosen blieb alles beim Alten.

June 27, 2017

