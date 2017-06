Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat die deutschen Autohersteller im August zu einem Gipfeltreffen über die Nachrüstung von Dieselautos eingeladen. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) gab den Termin am Dienstag in Berlin bekannt. Seit dem Abgasskandal steht der Diesel massiv unter Druck, weil die Autos viel mehr giftiges Stickoxid in die Luft blasen als bisher angenommen. "Auch Kollege Dobrindt hat erkannt, dass man das nicht länger laufen lassen kann", erklärte Hendricks in Berlin mit einem Seitenhieb auf Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU).

"Deswegen werden wir für Anfang August die entsprechenden Verantwortlichen der deutschen Automobilindustrie, aber natürlich auch die Länder, mit Vertretern einladen", sagte die SPD-Politikerin.

Wegen der schlechten Luftqualität drohen in einigen Städten Fahrverbote für die Selbstzünder. Am prominentesten sind die Beispiele Stuttgart und München. Die deutschen Autobauer fürchten um den Ruf des Dieselmotors und wollen Fahrverbote unbedingt verhindern. An ihrer Seite wissen sie Verkehrsminister Dobrindt, der sich stets dagegen gewehrt hat.

Wie Dow Jones Newswires bereits am Montag berichtete, sollen die Autos durch Software-Updates der Motorensteuerung sauberer gemacht werden. Während die Autoindustrie aber nur die Modelle mit Schadstoffnorm Euro 5 in die Werkstätten rufen will, besteht die Bundesregierung auf der Nachrüstung der gesamten Dieselflotte. Davon betroffen wären auch Diesel mit der Abgasklasse Euro 4 und Euro 3 und in Summe damit mehr als 10 Millionen Fahrzeuge.

Intern wird mit Kosten zwischen 1,5 und 2,5 Milliarden Euro gerechnet. Umweltministerin Hendricks machte noch einmal deutlich, dass diese Kosten von der Industrie vollständig übernommen werden müssten. "Wir werden Anfang August eine Lösung finden, wie wir nicht zu Lasten der Kunden zu einer Nachrüstung kommen", betonte die Ministerin.

