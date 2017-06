SAN FRANCISCO, Kalifornien, USA -- (Marketwired) -- 06/27/17 -- Veem, das Unternehmen, das globale Zahlungen für Kleinunternehmen einfach macht, kündigte heute einen neue Integration mit QuickBooks Online an, um QuickBooks-Nutzern und Buchhaltern dabei zu helfen, den Prozess internationaler Zahlungen zu beschleunigen. Die Integration wird es Benutzern ermöglichen, Lieferantenrechnungen in QuickBooks mit Veem für internationale Zahlungen automatisch zu synchronisieren, was Zeit und Geld spart und es Benutzern ermöglicht, Lieferantenbeziehungen zu pflegen und sich auf die Ausweitung ihres Geschäfts zu konzentrieren.

"Die Veem-Plattform ist ein unverzichtbares Instrument für jedes kleine und mittlere Unternehmen, das internationale Lieferanten bezahlt. Die internationale Zahlungsplattform Veem mit QuickBooks Online zu verbinden, ist ein grundlegender Vorgang, der internationale Zahlungen weiter vereinfachen wird, indem Doppeleinträge und mögliche menschliche Fehler eliminiert werden", kommentierte Sherill Saxer, Präsidentin von Dolphan Enterprises, ein Buchhaltungsunternehmen, das sich darauf spezialisiert, Kleinunternehmen und langjährigen Nutzern von Veem und QuickBooks Online zu helfen.

Die Integration ermöglicht es Nutzern von QuickBooks Online, internationale Rechnungen reibungslos über die vertraute QuickBooks-Plattform mit einem automatisierten System zu bezahlen. Wenn Nutzer Ihre Rechnungen in QuickBooks eingeben, wird die Zahlung automatisch an die Veem-Plattform gesendet, die Zahlungen in mehreren Währungen unterstützt. Der QuickBooks-Nutzer kann Wechselkurse sowie Identifizierungsmerkmale für Währungen und Transaktionen sehen, um Informationen einfach an die Buchhaltung senden zu können und sich mit den Buchhaltern einfach abstimmen zu können.

"Teil der Mission von Veem ist, das Netzwerk von Kleinunternehmen zu unterstützen, die einen Beitrag zur Weltwirtschaft leisten", so Marwan Forzley, CEO und Gründer von Veem. "Das QuickBooks-Netzwerk von Buchhaltern und Finanzexperten repräsentiert viele dieser Kleinunternehmen, und wir freuen uns darauf, diese Netzwerk für den Vertrieb einzusetzen, damit wir weiterhin Kleinunternehmen auf der ganzen Welt unterstützen können."

Die Integration von QuickBooks Online durch Veem ist besonders wichtig für Kleinunternehmen, die regelmäßig Zahlungen an ausländische Lieferanten senden. Die Integration bietet Nutzern die folgenden Vorteile:

Online-Zahlungen in mehreren Währungen

Zahlungsverfolgung und -abstimmung

Zahlungsfortschrittsverfolgung in QuickBooks Online

Kostenlose internationale Zahlungen

Günstige Wechselkurse

Die Integration von QuickBooks Online ist ab sofort erhältlich und für bestehende Veem-Kunden kostenlos verwendbar. Erfahren Sie mehr über die QuickBooks-Integration.

Über Veem

Veem, zuvor Align Commerce, ist ein Anbieter von globalen Zahlungslösungen, die es Kleinunternehmen ermöglichen, ihre Geschäftspartner auf der ganzen Welt schnell und sicher zu bezahlen und von ihnen bezahlt zu werden. Veem revolutioniert das archaische internationale Zahlungssystem, indem es grenzüberschreitende Zahlungen zu einem einfachen Prozess macht. Veem hat ein globales Zahlungsnetzwerk mit einer revolutionären mehrspurigen Technologie aufgebaut und ein Zahlungserlebnis kreiert, das einfach, reibungslos und günstig ist. Die Plattform erlaubt es Kleinunternehmen, wirklich in den globalen Markt einzutreten. Veem hat seinen Firmensitz in San Francisco und wird von Investoren finanziert, darunter von National Australia Bank, GV, SBI Investment Co., Ltd., Kleiner Perkins Caufield Byers und Silicon Valley Bank.





