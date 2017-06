Münster (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



In der Wohngebäude- und Hausratversicherung startet die Provinzial NordWest mit neuen Produkten. Das Besondere: Nicht nur materielle Schäden an Wohngebäude und Hausrat sind über die Versicherung abgedeckt. "Als Serviceversicherer stehen wir unseren Kunden auch zur Seite, wenn es mit Geld allein nicht getan ist", sagt Stefan Richter, Vorstand für das Privat- und Firmenkundengeschäft.



Kommt es beispielsweise zu einem Brand, Einbruch oder Diebstahl, sind die seelischen Folgen oft verheerend. "Ein optionaler Baustein in den Wohngebäude- und Hausratprodukten übernimmt daher die Kosten für eine psychologische Erstbetreuung", so Richter. Für ein weiteres Plus an Sicherheit sorgt der Baustein 'Notfallmanagement'. Er kombiniert moderne Smart Home-Technik mit einer Rund-um-die-Uhr-Notrufbereitschaft. Das Technikpaket enthält Sensoren, die vor Wasserschäden, Einbrüchen und Feuer warnen. Schlagen die Gefahrenmelder Alarm, ist ein angeschlossenes Notfallcenter in der Lage, bei Bedarf direkt Rettungsdienste wie Polizei und Feuerwehr zu alarmieren.



Auch an technische Neuerungen und digitale Trends sind die Produkte angepasst. In der Hausratversicherung bietet zum Beispiel das Paket 'Internet-Schutz' eine Absicherung für Online-Einkäufe oder Identitätsmissbrauch im Internet. Ein optionales 'Technik-Paket' in der Wohngebäudeversicherung sichert darüber hinaus Anlagen zur regenerativen Energiegewinnung ab, unter anderem Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen. Die neuen Wohngebäude- und Hausratprodukte der Provinzial NordWest sind ab Ende Juni 2017 erhältlich. Von der Ratingagentur Franke & Bornberg erhielten sie bereits die bestmögliche Bewertung ("hervorragend") in der höchsten Produktkategorie (Topschutz).



Mehr Informationen: Westfälische Provinzial: www.provinzial-online.de/zuhause Provinzial Nord Brandkasse: www.provinzial.de/zuhause Hamburger Feuerkasse: www.hamburger-feuerkasse.de/zuhause



Bildnachweis: @Westend61 / Fotolia



OTS: Provinzial NordWest Holding AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/123040 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_123040.rss2



Pressekontakt: Fabian Hintzler Unternehmenskommunikation Westfälische Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft Tel. 0251 219-4430 E-Mail: fabian.hintzler@provinzial.de