Hamburg (ots) - Beim Confederations Cup 2017 trifft der deutsche zweite Anzug am Donnerstag auf Mexiko. Damit kommt es möglicherweise zum Duell der Torjäger Chicharito gegen Timo Werner, und unter www.mybet.com kann ab sofort gewettet werden wie folgt:



Wer trifft zuerst - Chicharito oder Werner?



Die Quote für Werner liegt bei 1.75, die Quote für Chicharito bei 1.95.



Deutschland ist mit Quote 2.10 Favorit im Spiel gegen Mexiko (Quote 3.50), und auch den Gesamtsieg beim Confed Cup 2017 trauen die Buchmacher am ehesten den Deutschen zu. Mit Quote 2.85 liegen sie vor Portugal (Quote 3.00), Chile (3.60) und Mexiko (Quote 6.75).



