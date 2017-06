Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt legt am Dienstag nach einem guten Wochenauftakt eine Verschnaufpause ein. Am Montag hatten die starken Avancen des Schwergewichts Nestlé den Leitindex SMI noch auf ein neues Jahreshoch von 9'149 Punkten getrieben, doch nun nehmen Anleger einen Teil der Gewinne mit. Insbesondere die Abgaben der Nestlé-Papiere drücken auf den Index, während die Grossbankentitel mit Kursgewinnen dagegenhalten. Der Blick der Anleger richtet sich am Berichtstag vor allem auf Konjunkturnachrichten und News zur Geldpolitik.

Am Vormittag hatte eine Rede von EZB-Chef Mario Draghi die Aktien belastet. Draghi erklärte, dass die tiefe Inflation im Euroraum vor allem auf eine zeitlich begrenzte Entwicklung zurückzuführen sei, durch die eine Zentralbank "hindurchsehen" könne. Mit den Äusserungen zur Inflation sowie zu den freundlichen Wirtschaftsaussichten habe Draghi klar gemacht, dass die lockere Geldpolitik keine Einbahnstrasse sei, so ein Händler. Am Abend wird auch Fed-Chefin Janet Yellen eine Rede halten und bereits am Nachmittag stehen aus den USA Zahlen zum Häusermarkt und zum Konsumentenvertrauen auf dem Programm.

Der Swiss Market Index (SMI) büsst bis um 11.55 Uhr 0,32% auf 9'092,18 Punkte ein, das Tagestief wurde bei 9'044 gesetzt. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verliert 0,27% auf 1'424,02 Zähler und der breite Swiss Performance ...

Den vollständigen Artikel lesen ...