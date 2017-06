ReifenDirekt.de rät vor der Fahrt in die Ferien zum gründlichen Reifencheck.

Die passende Bereifung ist ein wichtiger Faktor für Kosten und Sicherheit auf jeder Strecke.

Der Ferienbeginn rückt näher, die Vorfreude steigt. Doch ganz gleich ob Sonnenbaden am Meer oder Wandern in den Bergen, die meisten Urlaubsziele liegen ein gutes Stück von der Heimat entfernt. Umso wichtiger also ist es, das Auto für die lange Strecke gut zu rüsten. Die Experten von ReifenDirekt.de raten vor der Abfahrt in den Urlaub zum gründlichen Fahrzeugcheck.

Neben funktionierender Bremse und Beleuchtung gehören vor allem die Reifen zu den wichtigsten Teilen am Auto. Sie bilden den einzigen Kontakt zur Straße und sind ausschlaggebend für Kosten und Sicherheit. Vor der Abfahrt sollten die Reifendeshalb also unbedingt auf Risse oder Beulen untersucht werden. Beschädigte Reifen müssen unbedingt erneuert werden. Auch Profiltiefe und Fülldruck spielen eine wichtige Rolle. Liegt die Profiltiefe unter 3 Millimetern, hat das bereits erhebliche Auswirkungen auf Bremsweg und Aquaplaning-Gefahr. Bei weniger als 1,6 Millimetern ist in Europa ein Reifenwechsel sogar gesetzlich vorgeschrieben. Der richtige Luftdruck ist ebenfalls ein entscheidender Faktor für Bremsweg und Fahrzeugstabilität. Mit vollem Kofferraum ist es ratsam, den Reifendruck sogar etwas zu erhöhen. Die richtigen Werte lassen sich in der Betriebsanleitung nachlesen, findet sich aber auch oft im Tankdeckel oder im Holm der Fahrertür.

Wer beim Fahrzeugcheck feststellt, dass ein neuer Satz Reifen benötigt wird, findet bei ReifenDirekt.de die passenden Pneus für jedes Auto und jeden Bedarf, ganz gleich ob preiswerte Qualitätsreifen oder leistungsstarke Premiummarken. Dank der hohen Verfügbarkeit und der kurzen Lieferzeiten ist die Bestellung im Handumdrehen beim Kunden. Auch Ersatzteile wie Bremsen, Autobatterien und Leuchten können bequem über den Online-Shop bestellt werden. So kann die Fahrt in den Urlaub sicher und entspannt beginnen.

Über ReifenDirekt.de

Bei ReifenDirekt.de können Interessenten aus mehr als 100 Reifenmarken und über 25.000 Reifenmodellen wählen; darunter jeweils auch die aktuellen Testsieger. Pneus für Pkw, Motorräder sowie Lkw, Nutzfahrzeuge und Busse gehören ebenso zum Produkt-Portfolio wie Kompletträder, Felgen und Pkw-Ersatzteile und -zubehör. Besonders praktisch: Die neuen Reifen werden schnell und kostenlos* an jede beliebige Wunschadresse geliefert. Die Käufer können beim Reifenkauf online auch ganz bequem einen der bundesweit mehr als 9.500 professionellen Montagepartner auswählen, der ihnen die neuen Pneus fachmännisch montiert. Viele der kooperierenden Werkstätten bieten auch weitere Services rund um Reifen an. Zeit, Geld und Mühe sparen Käufer, indem sie den mobilen Reifenservice nutzen: Dabei kommt eine voll ausgestattete Werkstatt direkt zum Wunschort des Kunden und bringt die Reifen vor Ort an. ADAC-Mitglieder erhalten bei ReifenDirekt.de zudem drei Prozent Rabatt auf Reifen und Kompletträder.

Reifendirekt.de hat ein "ausgezeichnetes Profil"; der Webshop fuhr mehrfach als Testsieger unter den Reifen-Onlineshops an die Spitze und schnappte sich zahlreiche Auszeichnungen.

*ab 2 Reifen

