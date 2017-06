Zürich (ots) - Heinz Lang, Unternehmensleiter der Midor, hat sich

entschieden, neue Aufgaben innerhalb der Migros-Gruppe anzunehmen. Er

verlässt die Midor per Ende Juni. Hans-Ruedi Christen, Leiter des

M-Industriesegmentes Schokolade, Kaffee, Biscuit und Reis übernimmt

interimistisch die Führung der Midor.



Heinz Lang (44) war für die M-Industrie in verschiedenen

Funktionen tätig, zuletzt als Unternehmensleiter der Midor AG. Nun

hat sich Heinz Lang für eine berufliche Neuorientierung entschieden,

um innerhalb der Migros-Gruppe neue Projekte zu leiten. Hans-Ruedi

Christen (53), Leiter des Industriesegmentes Schokolade, Kaffee,

Biscuit und Reis wird die Führung der Midor per sofort interimistisch

übernehmen, bis die Nachfolge geregelt ist. Die Chocolat Frey wird

bis auf Weiteres von Philippe Knüsel (42), CFO & Leiter Management

Services, geführt.



"Heinz Lang hat die Midor in den letzten drei Jahren mit grossem

Engagement geleitet und zahlreiche Bereiche neu ausgerichtet. So

wurden unter seiner Leitung beispielsweise die Positionierung des

Unternehmens oder die Modernisierung des Sortiments vorangetrieben.

Wir danken Heinz Lang für seinen grossen Einsatz in der M-Industrie

und wünschen ihm für die Zukunft persönlich und beruflich alles

Gute," sagt Walter Huber, Leiter M-Industrie und Präsident des

Midor-Verwaltungsrates.



Über die Midor



Die Midor AG entwickelt und produziert qualitativ hochstehende

Biscuits, Glacen und Snacks. Als ausgewiesene Spezialistin für

bedürfnisorientierte Konzepte beliefert die Midor Kunden in der

Schweiz und auf der ganzen Welt mit Köstlichkeiten für den ganzen

Tag. Sie produziert zahlreiche Eigenmarken für die Migros und für

namhafte Grosskonzerne im In- und Ausland. Die Midor wurde 1928

gegründet und gehört heute zur Gruppe der M-Industrie. An ihrem

Standort in Meilen am Zürichsee beschäftigt die Midor rund 600

Mitarbeitende.



Originaltext: Migros-Genossenschafts-Bund

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100000968

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100000968.rss2

ISIN: CH0002099585



Für weitere Informationen:

Luzi Weber, Mediensprecher MGB, Tel. 058 570 38 21, 076 366 96 36,

luzi.weber@mgb.ch