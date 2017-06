Basel - Die Inflationsraten bleiben auch dieses Jahr überraschend niedrig, so Karsten Junius, Chefökonom bei der Bank J. Safra Sarasin AG.Dies sei selbst in Ländern der Fall, in denen die Arbeitslosenquoten auf niedrigere Niveaus als vor der Krise gefallen seien. Einige Ökonomen würden daher argumentieren, dass Zentralbanken sich von ihren Zwei-Prozent-Inflationszielen verabschieden und niedrigere Inflationsraten akzeptieren sollten. Die Analysten würden argumentieren, dass dies der falsche Weg wäre.

