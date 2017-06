In dieser Woche sollen US-Senatoren über den Entwurf des Gesundheitsgesetzes abstimmen. Doch die Kritik an der Vorlage hat nicht nachgelassen - einige Senatoren kündigen öffentlich an, ihr nicht zustimmen zu wollen.

Nach einer Untersuchung der Auswirkungen der geplanten Gesundheitsreform in den USA haben mehrere republikanische Senatoren mit einer Ablehnung gedroht. Das Haushaltsbüro des US-Kongresses war zu dem Schluss gekommen, dass bei einer Umsetzung der vorgeschlagenen Änderungen am Gesundheitssystem Millionen von Amerikaner in Zukunft ohne Krankenversicherung dastehen würden. Das Weiße Haus versuchte, mit Kritik an dem Bericht das Prestigeprojekt der Trump-Regierung zu retten.

Nach der Analyse des Haushaltsbüros würden im Jahr 2026 etwa 22 Millionen Amerikaner weniger über eine Krankenversicherung ...

