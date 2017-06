FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag von Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi deutlich belastet worden. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank um 0,54 Prozent auf 164,29 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg um sieben Basispunkte auf 0,30 Prozent.

Draghi hat sich in einer Rede zuversichtlich mit Blick auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung gezeigt. Die Inflation werde derzeit zwar noch durch zumeist temporäre Faktoren gebremst. Er zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass die Inflation früher oder später anziehe. Eine mögliche "Anpassung" der Geldpolitik müsse vorsichtig erfolgen.

Die Aussagen sprechen nach Einschätzung von UniCredit-Ökonom Marco Valli dafür, dass die EZB eine schrittweise Rückführung der milliardenschweren Anleihekäufe im September ankündigen könnte. In einigen anderen Ländern der Eurozone wurden die Anleihekurse noch stärker belastet als in Deutschland. Besonders deutlich stiegen die Risikoaufschläge für irische, italienische und französische Staatsanleihen.

Im weiteren Tagesverlauf werden Zahlen zum Häusermarkt und zum Verbrauchervertrauen in den USA veröffentlicht. "Die Stimmung der US-Verbraucher sollte nach wie vor gut sein, was in Anbetracht der Arbeitsmarktsituation wenig verwunderlich ist", schreibt Dirk Gojny, Experte bei der National-Bank. "Sollte es nur den erwarteten leichten Dämpfer geben, wäre das sicher kein Problem." Am Abend wird sich zudem noch US-Notenbankchefin Janet Yellen zu Wort melden./jsl/tos/stb

