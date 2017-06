Das Ansehen der Vereinigten Staaten hat seit dem Amtsantritt von Donald Trump massiv gelitten. Das zeigt eine aktuelle Umfrage. Viele Befragten halten den US-Präsidenten für arrogant, intolerant und gefährlich.

Nach der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten hat das Image der Vereinigten Staaten im Ausland gelitten. Das geht aus einer am Montagabend (Ortszeit) veröffentlichten Erhebung des Forschungszentrums Pew Research in Washington hervor. Demnach haben nur 22 Prozent der in 37 Ländern befragten Menschen Vertrauen in Trumps Außenpolitik. Unter seinem Vorgänger Barack Obama seien es zum Ende von dessen Amtszeit noch 64 Prozent gewesen.

