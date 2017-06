Die dänische Wettbewerbskommissarin macht ihrem Ruf als Eiserne Lady alle Ehre. Sie legt Google eine Rekordstrafe auf - auch wenn ihr das Kritik von der anderen Seite des Atlantiks einbringen wird.

Über eine empfindliche Geldstrafe war spekuliert worden. Aber EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager entschied sich am Schluss für eine mehr als doppelt so hohe Buße wie erwartet: 2,42 Milliarden Euro muss Google zahlen, weil es über Jahre seine dominante Position im europäischen Markt für Suchmaschinen ausgenutzt hat. Das ist die höchste Strafe, die die EU-Kommission je in einem Wettbewerbsfall verhängt hat. Google dürfte gegen die Entscheidung mit großer Wahrscheinlichkeit vor dem Europäischen Gerichtshof in Berufung gehen.

Eine sichtlich gut gelaunte Vestager präsentierte die Ergebnisse der Untersuchung am Dienstag in Brüssel. In grelles Grün gekleidet machte sie klar, dass Google in absehbarer Zeit wieder von ihr hören werde. "Unsere vorläufige Analyse kommt zu dem Ergebnis, dass Google Wettbewerbsrecht verletzt", sagte Vestager über die zwei weiteren laufenden Wettbewerbsverfahren. Die betreffen das Betriebssystem Android und Googles Anzeigengeschäft.

Als Vestagers Vorgänger Joaquín Almunia das nun abgeschlossene Verfahren gegen Google Shopping im November 2010 einleitete, war der US-Internetgigant fest entschlossen, eine Konfrontation mit der EU-Kommission zu vermeiden. Der damalige Google Executive Chairman Eric Schmidt verstand sich mit Almunia. Der Kontakt ...

