Von Stefanie Haxel

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem knappen Scheitern der Stada-Offerte haben einige Aktionäre die Hoffnung auf eine erfolgreiche Übernahme des Arzneimittelherstellers offenbar noch nicht aufgegeben. "Institutionelle Investoren sind an Bain und Cinven herangetreten, um ihr Interesse zu bekunden, dass so ein Deal doch noch stattfindet", sagte eine mit der Situation vertraute Person am Dienstag zu Dow Jones Newswires.

Damit bekommen Spekulationen neue Nahrung, dass Bain und Cinven einen weiteren Anlauf unternehmen und ein neues Übernahmeangebot vorlegen könnten. Am Montagabend hatten Bain Capital und Cinven eingeräumt, dass ihnen im Rahmen des öffentlichen Übernahmeangebots nur 65,52 Prozent der Aktien angedient worden sind und damit 2 Prozent zuwenig. Daraufhin hätten sich die Investoren gemeldet, sagte der Informant.

Einen neuen Anlauf dürfen Bain und Cinven nach deutschem Recht erst in einem Jahr unternehmen - es sei denn, Stada wäre schon früher damit einverstanden. Dann könne die Finanzaufsicht Bafin eine Ausnahme machen, wie eine Sprecherin der Aufsicht auf Anfrage sagte. Das Management und der Aufsichtsrat von Stada hatten die Offerte von Bain und Cinven unterstützt.

Stada sei als Unternehmen unverändert attraktiv, sagte der mit der Situation vertraute Informant weiter. Zur Frage, ob die Investoren eine neue Offerte erwägen, wollte er sich nicht äußern.

Ein Stada-Sprecher sagte, wenn eine neue Offerte vorgelegt werde, werde man sie prüfen und bewerten.

June 27, 2017

