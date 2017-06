Original-Research: curasan AG - von BankM - Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG Einstufung von BankM - Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG zu curasan AG Unternehmen: curasan AG ISIN: DE0005494538 Anlass der Studie: Gewinnwarnung; Kurzanalyse Empfehlung: n.a. seit: 27.06.2017 Kursziel: n.a. Letzte Ratingänderung: 27.06.2017, vormals Kaufen Analyst: Dr. Roger Becker, CEFA Erwartete Steuernachzahlung mit Ergebnisbelastung - Aussetzen der Bewertung Am 22. Juni 2017 vermeldete die curasan AG (DE0005494538, General Standard, CUR GY) das Ergebnis einer Steuerprüfung, die sich auf den Verkauf des Dentalgeschäfts an die Riemser Pharma GmbH im Jahr 2008 bezieht. Die Steuernachzahlung kann im äußersten Fall TEUR 800 betragen und wird in dieser Höhe zunächst auch im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres bilanziert. Dies wird das Ergebnis entsprechend belasten, so dass die ursprüngliche Ergebnisprognose des Unternehmens in der Bandbreite von minus EUR 1,6 bis minus EUR 2,0 Mio. für 2017 nicht aufrecht erhalten werden kann. Sollte der volle Betrag auf einmal zahlungswirksam werden, so hätte dies einen zeitgewichteten Bewertungseffekt von etwa sieben Cent pro Aktie. Wir gehen zwar davon aus, dass die Zahlungsmodalität (Ratenzahlung, Nachlässe) in den kommenden Wochen mit dem Finanzamt so verhandelt wird, dass keine substanziellen negativen Auswirkungen auf das operative Geschäft resultieren, müssen aber aus Vorsichtsgründen unsere Bewertung aussetzen, bis die Einzelheiten einer Einigung innerhalb der nächsten Wochen bekannt gegeben werden. Nach Abschluss dieser Gespräche und mit klarem Blick auf die Zahlungswirksamkeit der Steuernachzahlung, werden wir unsere Bewertung wieder aufnehmen. Die Notwendigkeit einer Kapitalerhöhung in 2017, wie wir sie in unserem Modell unterstellt haben (siehe unsere Kurzanalyse vom 19.5.2017), bleibt weiterhin bestehen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15353.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden http://www.bankm.de/webdyn/141_cs_Research%20Reports%20Disclaimer.html. Kontakt für Rückfragen BankM - Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG Dr. Roger Becker (CEFA) Mainzer Landstraße 61, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-46 Fax +49 69 71 91 838-50 www.bankm.de roger.becker@bankm.de

