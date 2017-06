Leipzig (ots) - Medienberufe hautnah erleben und ausprobieren - das MDR-Bildungscentrum macht dies im Rahmen einer Ausbildungstour am 4. August 2017 möglich. Interessierte Schülerinnen und Schüler können sich bis Freitag, 14. Juli, um eine Teilnahme an der Tour bewerben.



Einmal den MDR-Standort in Leipzig kennenlernen, hinter die Kulissen der MDR-Ausbildungsberufe blicken, Fragen zur Bewerbung stellen und eine eigene Sendung produzieren - dies ermöglicht das Bildungscentrum des Mitteldeutschen Rundfunks am Freitag, 4. August, zwischen 8.00 und 13.00 Uhr, in der Leipziger Kantstraße 71 - 73.



MDR-Ausbildungstour: Infos aus erster Hand Auszubildende und Fachkräfte erklären interessierten Schülerinnen und Schüler alle Berufe, die derzeit beim MDR ausgebildet werden - und das direkt an ihren Arbeitsplätzen. So führt die Tour zu den Kaufleuten für Büromanagement, zu den Kaufleuten für audiovisuelle Medien, zu den Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste, zu den Mediengestaltern Bild und Ton sowie zu den Fachkräften für Veranstaltungstechnik.



Höhepunkt der Ausbildungstour ist eine Übungsproduktion im Studio von "MDR um 4": Hierbei übernehmen die Schüler unter fachlicher Anleitung alle Aufgaben, die eine Fernsehproduktion mit sich bringt - angefangen bei der Moderation, über Kamera, Licht und Ton bis hin zur Regie und Aufnahmeleitung, um nur einige Beispiel zu nennen.



Bewerbungsfrist für MDR-Ausbildungstour endet am 14. Juli Für die MDR-Ausbildungstour können sich alle interessierten Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren bis zum Freitag, 14. Juli, bewerben. Bewerbungen sind möglich per E-Mail an ausbildungstour@mdr.de oder über das vorbereitete Formular unter www.mdr.de/ausbildungstour.



Wichtig: Die Bewerber sind aufgefordert - neben ihrem Alter und dem angestrebten Schulabschluss - kurz zu erklären, warum gerade sie einer der 16 Teilnehmer werden möchten.



MDR-Ausbildungstouren mehrfach im Jahr



Das MDR-Bildungscentrum plant, Ausbildungstouren mehrfach im Jahr stattfinden zu lassen. Eine weitere soll es im Herbst dieses Jahres geben.



