Höchenschwand (pts034/27.06.2017/14:00) - Die feierliche Preisverleihung am 29. Juni in Berlin rückt näher und die Spannung steigt. Kann es das Traditionsunternehmen BAUR Wohnfaszination http://www.baur-bwf.de tatsächlich schaffen und den begehrten "German Brands Award" mit in den Schwarzwald nehmen? Die Ziele sind jedenfalls hochgesteckt: "Ja, wir wollen gewinnen. Aber es wäre eine echte Sensation, wenn unser Handwerksbetrieb aus den über 900 nominierten Top-Unternehmen aus Deutschland tatsächlich einen Preis gewinnen würde. Wir haben ja schon die Nominierung als große Ehre empfunden", so Pamela Baur, die Designchefin des bereits im Jahr 1882 gegründeten Familienunternehmens, das mit Luxusmöbeln aus dem Schwarzwald weltweit Furore macht und in der Kategorie Interior & Living für einen Hauptpreis nominiert ist. Kompromissloser Wohn-Luxus aus dem Schwarzwald Der German Brand Award ist eine der höchsten Auszeichnungen für erfolgreiche Markenführung in Deutschland. Er prämiert Marken und deren Macher, die durch ein klares Konzept Ihr Unternehmen aus der breiten Masse hervorheben. BAUR WohnFaszination gelingt das in grandioser und kompromissloser Weise. Pamela Baur: "Unsere Devise ist einfach und klar - wir verwenden nur die besten Materialen und setzen auf die bestmögliche Handwerkskunst in der Verarbeitung. Dabei entstehen Möbel, die so einzigartig sind, wie ihre Besitzer." Der Erfolg und die konsequente Ausrichtung auf höchste Qualität, gibt BAUR Recht, denn die Möbel und Luxusküchen aus dem Schwarzwald finden Ihren Weg in die exklusivsten Chalets der Schweiz, in Sylter Ferienhäuser, genauso wie in Europas Metropolen und in die USA. Dabei hat das Unternehmen sehr bescheiden begonnen. Gegründet wurde 1882 als einfacher Tischlereibetrieb. Pamela Baur: "Bekannt gemacht hat uns vor allem unsere Spezialisierung auf sehr exklusive und individuelle Möbel und Küchen. Wir schaffen damit im wahrsten Sinn des Wortes - Wohnfaszination." Man kann BAUR nur die Daumen für die Verleihung am 29. Juni in Berlin halten! Damit Handwerk in Deutschland auch weiterhin goldenen Boden hat und für weitere 100 Jahre Motivation zu unverfälschter Handwerkskunst. Kontakt: BAUR WohnFaszination GmbH Gewerbegebiet Tiefenhäusern 2 D-79862 Höchenschwand Direkt an der B500! Web: http://www.baur-bwf.de E-Mail: info@baur-bwf.de (Ende) Aussender: BAUR WohnFaszination GmbH Ansprechpartner: Andreas Schmidt Tel.: +49 7755 9393-19 E-Mail: as@baur-bwf.de Website: www.baur-bwf.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170627034

