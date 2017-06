Die Deutsche Post balanciert mit Paket-Drohnen, Streetscootern und der Kofferraum-Zustellung schon lange auf dem schmalen Grat zwischen Realität und Science-Fiction. Ab 2019 schicken die Bonner Päckchen auf den Mond.

So lang war die Letzte Meile für die Deutsche Post noch nie. 384.400 Kilometer zwischen Paketlager und Adressat, rechnet der Bonner Konzern vor, werden Sendungen gleich mehrerer Firmenkunden 2019 unterwegs sein. Und zwar von der Raketenbasis in Cape Canaveral in Florida bis auf die Oberfläche des Mondes.

"Für den ersten geplanten Start haben schon zehn Lieferkunden Aufträge unterschrieben", berichtete heute Post-Marketingmanager Arjan Sissing in Bonn. Zu ihnen zählen der Kommunikationsspezialist Atlas Space Operations, die ungarische Raumfahrtfirma Puli oder der japanische Roboterfahrzeug-Hersteller Hakuto.

An Bord der ersten Mission wird nicht nur ein kleines Mondfahrzeug sein, das Erkundungen machen soll. Auch eine hochauflösende Kameraanlage samt Videoübertragung ist darunter, ebenso eine sogenannte "Time Capsule", ein sendefähige Datenspeicher.Zudem ist die Mondlandefähre so konstruiert, dass sie ...

